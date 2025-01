Vinile che passione, fiera al Forum di Assago: a Milano cento espositori con dischi e cd. E gli artisti promettono sorprese

Milano – Se volete, chiamatela vinilmania. Sì, certo, ormai le piattaforme in streaming consentono di ascoltare qualunque artista e qualsiasi canzone con un semplice tocco sullo smartphone o click sul computer, ma molti irriducibili appassionati di musica continuano a preferire quello che viene definito un po’ burocraticamente "supporto fisico". Nel nostro caso, dischi in formato vinile e cd da tenere nelle proprie mani e da inserire nei giradischi e nei lettori digitali a casa o in auto.

Ecco, se appartenete a questa categoria di musicofili attaccati al vecchio disco da tastare, non potete mancare alla Fiera Internazionale del Disco “Milano Vinile“ organizzato da Ernyaldisko oggi e domani, dalle 10 alle 19, al Forum di Assago (ingresso 7 euro, ticket acquistabili all’ingresso o su Eventbrite, gratis per chi non ha ancora compiuto 16 anni). I visitatori troveranno ad attenderli oltre 100 espositori, attentamente selezionati, provenienti dall’Italia e dall’estero: una full immersion per veri intenditori tra vinili a 33 e 45 giri, mix da discoteca e cd di tutti i generi musicali, nuovi, usati e da collezione. In più, poster, fotografie e memorabilia musicale variamente assortiti. E libri con le storie di artisti e band: presente Tsunami Edizioni. In vendita anche figurine e vestiti.

Musicalmente, ce ne sarà per tutti i gusti musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica sinfonica, cantautorato italiano. Durante la due giorni all’insegna della vinilmania si potrà assistere anche a una serie di presentazioni di dischi e libri. Oggi alle 11 Fabrice Pascal Quagliotti dei Rockets parlerà in anteprima di un 12’’ in vinile colore Clear Violet, stampato in sole 101 copie numerate.

Sempre oggi, ma alle 15, Paolo Mazzucchelli racconterà il suo libro “I vestiti della musica“, un viaggio affascinante attraverso l’evoluzione delle copertine dei dischi, in alcuni casi copertine che sono diventate icone artistiche e culturali. Alle 16, invece, il leader dei Goblin Claudio Simonetti presenterà il disco “Claudio Simonetti’s Goblin - Fear - Ultimate Anthology“ e ripercorrerà la sua carriera musicale. Domani alle 11.30, il batterista e cantante Tullio De Piscopo svelerà una versione inedita e straordinaria, in sole 78 copie disponibili, del leggendario successo “Stop Bajon“ in occasione del 40° anniversario dalla pubblicazione del disco.