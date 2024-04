Villa Litta di Lainate riapre al pubblico con visite guidate ed eventi

Lainate (Milano) – Ripartono sabato 27 aprile in coincidenza con l'edizione di primavera di "Ville aperte in Brianza" le visite guidate e di eventi culturali a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l'edizione primaverile di Ville aperte in Brianza 2024 avrà come tema "Trame di bellezza", sarà un viaggio nel tempo alla scoperta delle ville di delizia costruite tra il XVI e il XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza fra sale affrescate, passaggi nascosti, giardini e parchi secolari impreziositi da fontane e serre. A Lainate accompagnati dai volontari dell'associazione Amici di Villa Litta la visita passa attraverso il Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, sale dei Palazzi, statue e fontane.

Nelle giornate di apertura di sabato 27, domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio e sabato 4 e domenica 5 maggio sarà possibile usufruire della "Promozione Ville Aperte": tutti i visitatori avranno diritto al biglietto ridotto per la visita al Ninfeo (10,00 €, anziché 12,00 €). La stagione delle visite guidate, prevede nei mesi da giugno a settembre, tutti i giovedì alle 16 una visita guidata al Ninfeo e ai palazzi. Il sabato sera (dalle 21 alle 22) visita semi-guidata con Qr Code. La domenica l'apertura è dalle 15 alle 18. E' possibile visitare anche le Serre Liberty e il calendario di apertura si trova sul sito www.alao.it. Per quanto riguarda il parco storico è accessibile gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.