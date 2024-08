Villa Arconati, nuovi giochi d’acqua: domeniche d’agosto al fresco tra divertimento, arte e mitologia

Milano, 2 agosto 2204 – Novità estive a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, nel Milanese. Per rinfrescare i visitatori dalla calura delle ultime settimane, da domenica 4 agosto, la Fondazione Augusto Rancilio apre i nuovi giochi d’acqua restaurati grazie al progetto finanziato dal PNRR.

Ci sono due opposti sentimenti con i quali si può varcare la soglia del Giardino monumentale: con Timore o Curiosità… quel che è certo è che, da domenica 4 agosto, nel Giardino si entrerà più freschi grazie ai nuovi giochi d’acqua restaurati, che nebulizzeranno una fresca pioggerella, proprio uno dei tipici e freschi divertissement settecenteschi. Per la prima volta in funzione anche i giochi d’acqua del Teatro Grande in cui si possono ammirare le statue dei Sensi con le loro virtù moderatrici. E.... attenzione agli scalini del Giardino, perché anche in qualcuno di essi si può celare un fresco mistero.

Villa Arconati rimarrà aperta tutte le domeniche d’agosto dalle 11 alle 18. Aperta anche a Ferragosto con le stesse modalità e gli stessi orari.

Villa Arconati, Cancella d'Onore

Qual è il modo migliore di visitare Villa Arconati? Pensare di viverla come gli ospiti dell’aristocrazia milanese in visita nel Settecento, “alla corte” di Giuseppe Antonio Arconati! Ecco perché il biglietto d’ingresso è giornaliero, ossia consente di rimanere alla Villa l’intera giornata, con proposte culturali, sociali, artistiche e di spettacolo sempre nuove. I visitatori possono scegliere una visita libera del complesso, oppure optare per una visita guidata accompagnati dalle guide volontarie FAR, che mettono a disposizione ogni domenica le proprie conoscenze e soprattutto la propria passione per questo luogo ricco d’incanto.

Nel Giardino si potrà godere della frescura dei berceaux, degli scherzi e giochi d’acqua, per una passeggiata nella natura. Un tempo nel giardino si trovavano anche animali selvatici nel Serraglio dei cervi, e uccelli esotici come gli struzzi. Oggi, sul fondo del parterre, i Visitatori troveranno la Casetta incantata nel bosco, che ospita la famiglia dei nostri pavoni.

Il Palazzo, privo degli antichi arredi, è ricchissimo di storia e delle “storie” narrate dalle sontuose decorazioni, frutto del più fine stile barocchetto lombardo. Oltre ad una visita per godere degli imponenti affreschi a trompe l’oeil, degli stucchi e delle dorature, delle quadrature e degli sfondati prospettici che aprono su cieli sereni dipinti, sarà possibile vivere alcuni ambienti proprio come gli antichi ospiti: gustando un delizioso Lunch nella Sala Rossa, oppure sorseggiando un tè o una bevanda rinfrescante sotto il loggiato.

Da oggi c’è un modo nuovo, immersivo e multimediale di vivere il Giardino di Villa Arconati, grazie alla nuovissima App “Arconati Garden”, scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo da Google store ed Apple Store. Una App pensata appositamente per poter godere del Giardino in piena autonomia, con contenuti a supporto della visita: testi di approfondimento, audioguida, foto e video esclusivi e molto altro. Una speciale sezione della App è pensata per le Famiglie con bambini con una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori architettonici, artistici e botanici del Giardino: i giovani ospiti e le loro famiglie saranno accompagnati da Argo, il pavone mascotte del Giardino, a rispondere agli indovinelli posti da tre dei gli antichi Padroni di casa…alla scoperta di tutti i segreti di Villa Arconati.

La Visita Guidata 2024 ha un percorso totalmente rinnovato, che porterà i Visitatori alla scoperta dell’arte e dei miti classici tanto cari agli Arconati: 90 minuti circa, accompagnati dalle appassionate Guide Volontarie FAR, per ammirare le bellezze del Palazzo e del Giardino, tra cui la statua di Tiberio, il Teatro di Pompeo Magno e gli Appartamenti delle Stagioni; per conoscere le storie di chi ha fatto diventare Villa Arconati “la piccola Versailles di Milano”.

Tariffe: Ingresso intero € 11,00. Ingresso ridotto € 8,00 (ragazzi da 11 a 17 anni e persone diversamente abili). Gratuito per ragazzi fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili. Ingresso + Visita Guidata € 16,00 (ridotto € 13,00). Si consiglia l’acquisto del biglietto on-line sul sito internet.

Il Caffè Goldoni, l’elegante punto ristoro della Villa che prende il nome dal celebre commediografo veneziano, ospite in villa alla corte di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento, offre ai visitatori una ricca selezione di cibi, bevande, merende dolci e salate. Propone, inoltre, ogni domenica il Lunch, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, per un’esperienza di “gusto” da veri Signori d’altri tempi. Info e prenotazioni 3936638140. L’accesso al Lunch è consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso.

PERFORMANCE INUTILI di Silvano Repetto

Silvano Repetto è un artista che ama giocare con l’arte, lui stesso definisce le sue performance come inutili, degli attimi di vita quotidiana rovesciati, con un pizzico di follia e poesia. Le sue performance nascono spesso da un’ispirazione repentina e sono immortalate dall’artista attraverso mezzi di fortuna. Con le sue opere, Repetto aspira a creare stupore nello spettatore, riportandolo per un attimo all’innocenza dell’infanzia. Con umorismo e senza la volontà di fornire interpretazioni intellettuali o simboliche, Silvano Repetto offre visioni giocose nate da ispirazioni improvvise e legate, in alcuni casi, al palazzo e giardino Arconati, che capovolgono la logica e l’ovvietà delle cose. PERFORMANCE INUTILI di Silvano Repetto, Camere delle Stagioni di Villa Arconati, fino al 24 novembre 2024. Visitabile tutte le domeniche in concomitanza con l’Apertura al Pubblico di Villa Arconati. Ingresso compreso nel Biglietto d’Ingresso a Villa Arconati.

DOMANI. Jacques Martinez a Villa Arconati

Quattro esposizioni per mostrare più di cinquant’anni dei miei dipinti, sculture, disegni, fino al 2024 per lasciar indovinare cosa sarà il 2025. Per tentare di mostrare come cerco di continuare, modestamente – non sempre – fieramente spesso! la storia di un mondo che è il mio. Come ho cercato di “navigare” tra quelli che chiamo i 4 punti cardinali di questa storia: Astrazione; Uomo, figura, corpo; Paesaggio; Still life (faccio una concessione all’inglese perché rifiuto la parola “morta” in Natura morta). Così, vedremo Arconati con la "A" come Atlantico, Venezia con la "V" come Vivere, Nizza con la "N" come Nostalgia, Ciani con la "C" come Classica. DOMANI di Jacques Martinez a cura di Martina Bortoluzzi e Valeria Foglia. Ala Espositiva di Villa Arconati, fino al 13 ottobre 2024. Visitabile tutte le domeniche in concomitanza con l’Apertura al Pubblico di Villa Arconati. Ingresso compreso nel Biglietto d’Ingresso a Villa Arconati

ARCONATI / ATLANTICO

La sorprendente bellezza, le dimensioni, la perfezione delle sue facciate non sfuggivano ai giovani visitatori inglesi nel loro "grand tour", quando definivano Villa Arconati la "Versailles di Milano". E’ solo all'Arconati, nella sua Biblioteca, che si poteva scoprire il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Anche se oggi è conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, il suo ricordo illumina ancora le pareti e la visita del palazzo Arconati.