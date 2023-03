Colomba, uova cioccolato e altre sfiziosità: i dolci di Pasqua da comprare a Milano

Le proposte pasquali di Eataly

Milano - Colomba tradizionale o innovativa? Uova di cioccolato fondente o al latte? Dolci griffati e anche solidali. Ce ne sono di tutti i gusti per chi ama il dolce. Ma ci sono anche proposte salate come il casatiello napoletano. Ecco i nostri consigli per scegliere il dolce da portare a tavola a Pasqua o da regalare.

Leone

Le proposte pasquali di Leone

Con la sua collezione fiabesca ispirata ad Alice delle Meraviglie, Leone propone un'esperienza inaspettata all’insegna del gusto e della bellezza. Una proposta tutta da scoprire in cui figurano l’uovo lavorato a mano, in edizione limitata e numerata, con cioccolato di alta qualità e la colomba realizzata in collaborazione con la pasticceria Racca. Due prodotti davvero speciali grazie da un morbido e colorato ingrediente: le inconfondibili gelatine di frutta Leone, punta di diamante del band. Per i regali consigliamo le iconiche latte contenenti ovetti ripieni incartati misti, ovetti confettati, boule di cioccolato oppure gelatine di frutta miste.CasAmica

CasAmica Odv

Per una Pasqua più dolce e solidale si possono scegliere le sorprese di CasAmica Odv: un dolce pensiero e un aiuto concreto a chi affronta la malattia lontano da casa. La Colomba Classica è il più tradizionale dei dolci pasquali: 750 grammi di bontà, con cubetti di arancia candita, granella di zucchero e mandorle intere, prodotto dell’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co. Donazione minima 16 €. Ci sono anche le uova di Pasqua di Paniere Serafini in tre speciali versioni. Se cercate un’idea originale e divertente, CasAmica propone gli Ovetti Koà: quattro ovetti in finissimo cioccolato al latte da 20 grammi ciascuno, impacchettate in una spiritosa scatola porta uova. Donazione minima 10€. Tutte le proposte sono arricchite da un biglietto personalizzato che sarà testimonianza della scelta solidale di stare accanto ai malati costretti a curarsi lontani da casa. Per informazioni e ordinazioni su tutte le proposte: donisolidali.casamica.it/pasqua/

Eataly Smeraldo

Tra le novità di Eataly Milano Smeraldo vi consigliamo Diamond Egg di cioccolato gourmet, disponibili in due varianti e impreziosite da un originale effetto metallico, che racchiudono golose nocciole Piemonte Igp ricoperte di finissimo cioccolato fondente, e la Colomba Tradizionale di Infermentum, laboratorio di pasticceria artigianale che utilizza materie prime di altissima qualità per i prodotti da forno. Se invece volte qualcosa di davvero particolare ci sono le proposte salate della tradizione pasquale come il casatiello napoletano e la torta al formaggio tipica del centro Italia, preparata con Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano e Lodigianella.

Fabrizio Galla

Colomba dark Fabrizio Galla

Sono arrivate anche a Milano le colombe di Fabrizio Galla, Ambasciatore Pasticcere dell'Eccellenza Italiana, prodotti d'eccellenza all'insegna della tradizione e dell'autenticità dei gusti: lievitati curati personalmente nella produzione insieme alla moglie e responsabile di laboratorio, Federica. Oltre a quella classica, c'è la colomba al "Cioccolato extra fondente 70% e vaniglia di Tahiti" e quella "Pere e cioccolato", 70 ore di lavorazione lente per esaltare la parte aromatica ottenuta a prodotto sfornato.I prodotti di Pasqua di Fabrizio Galla sono acquistabili presso i punti vendita di San Sebastiano Po (Via Chivasso 79) e Milano (corso Matteotti 11), oltre che online sul sito ufficiale fabriziogalla.it e sulla piattaforma e-commerce cosaporto.it.

Gattullo

La pasticceria Gattullo di Milano, luogo simbolo del capoluogo lombardo, ha deciso di sostenere il progetto di AAGD Lombardia, Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici, fondata nel 1975 da un piccolo gruppo di genitori di bambini neo diagnosticati (famiglie guida) sul modello di quella già esistente negli US. Le Uova di Pasqua solidali sono realizzate con pregiato cioccolato di qualità fondente o al latte di Gattullo, e possono essere acquistate non solo in pasticceria, ma anche sul sito online www.gattullo.it. Per ogni uovo venduto, 5 euro saranno devoluti all’Associazione di AAGD Lombardia, che è operativa presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano.

Charlotte Dusart

Uovo di cioccolato Charlotte Dusart

Per gli amanti delle uova di cioccolato Charlotte Dusart, la Maître chocolatier belga che da quattro anni ha il suo laboratorio a Milano, propone le Capsule Collection Pâques 2023. Leitmotiv è la ‘Chasse aux œufs’, "il tipico gioco Pasquale che facevamo da bambini - racconta Charlotte quando i miei genitori nascondevano in giardino le uova e noi dovevamo trovarle: la gioia di scovare uno è quella che oggi si prova nell’aprire il nostro cofanetto e spostando la paglia, scoprire un’irresistibile sorpresa di cioccolato". Per questo nelle sue creazioni cerca di nascondere all’interno delle sue meravigliose uova di cioccolato, altre uova in gusti differenti, piccoli ovetti ripieni o dragée ricoperte, perfino un piccolo pulcino. Ovviamente goloso e dolce. Tutti i prodotti di Pasqua sono in vendita nella sua boutique di via Bartolomeo Eustachi 47, ma si possono acquistare anche dal pratico shop online charlottedusart.com.

Daniel Canzian

Leggera, soffice e profumata: è la Colomba alle Albicocche Arrosto dello chef Daniel Canzian dell'omonimo ristorante di Milano. Con la sua ricetta originale nata nel 2021 in collaborazione con Albertengo, azienda leader nelle produzione dei grandi lievitati, lo chef coniugare la fragranza tipica del lievitato di Pasqua all’aroma fruttato dei cubetti di albicocca leggermente canditi, un tipo di lavorazione che garantisce un gusto naturale e morbidezza alla frutta aggiunta all’impasto. Il prodotto può essere acquistato online sull’Emporio DanielCanzian o presso l’omonimoristorante milanese di Via Castelfidardo angolo San Marco. Consigli per la degustazione: per enfatizzare la fragranza di albicocche, riscaldare la colomba in forno a 160° per 5-7 minuti.

Frau Knam

Uova Frau Knam

E' una Pasqua glamour quella proposta da Frau Knam per il 2023. Food blogger e volto televisivo di Rai2 con la rubrica “La Dolceria”, Alessandra Mion, per tutti Frau Knam, propone oltre alle Uova nei gusti al latte e fondente, alcune novità come il Maialino Oscar realizzato interamente a mano in cioccolato fondente 58% e decorato con nuances gialle, rosa o con miscela al latte. E per tutti gli affezionati il ritorno della dolce Mamma Chioccia, il Coniglio Ernesto con la pancia in cioccolato bianco è disponibile in due versioni e l’amatissimo Frau Coniglio, orecchie grandi e guance da mordere, ottima alternativa al classico uovo pasquale. Due le versioni della colomba, una classica, “vestita” di Viva Magenta (Color of the Year) al gusto di cedro, arancio e granella di zucchero e una Special per il 2023 al gusto di gianduia e albicocca, con incarto marrone. Ad arricchire l’offerta dei lievitati arrivano i “Nidi di Pasqua dolce”, realizzati con pasta lievitata alla vaniglia, arancia e limone semi canditi, decorati con granella di zucchero.

Pasticceria Martesana

Tra le novità di Pasticceria Martesana, bottega storica milanese Tre Torte Gambero Rosso, quest'anno c'è l'inedita colomba ai frutti rossi con gocce di cioccolato, frolla ai lamponi e zucchero cristallino. Oltre alla colomba classica, quella al pistacchio e cioccolato e alla raffinata fichi, cioccolato Amedei Toscano Black 70% e mandorle. Immancabile anche la linea di Uova di cioccolato e le new entry del 2023 sono i pezzi unici al cioccolato fondente decorati uno per uno a mano, l’uovo dell’Enzo al caramello salato e la nuova linea animaletti.

Senza lattosio

E' arrivata anche a Milano, nella Food Court della Rinascente Duomo, la colomba senza lattosio della Pasticceria De Vivo Pasticceria De Vivo sbarca a Milano. La colomba “Pellecchiella e cioccolato” ha un impasto soffice privo di lattosio, arricchito con albicocche della qualità “Pelleccchiella del Vesuvio”, vera eccellenza del territorio partenopeo, considerata la più prestigiosa e dolce tra le varietà con una polpa particolarmente dolce. Ad arricchire il lievitato sono le pepite di cioccolato senza lattosio Macaè 62%, monorigine brasiliana Valrhona. Infine, una glassa alle mandorle altamente selezionate ricopre il nuovo prodotto disponibile nel formato da chilo al prezzo di 40 euro.