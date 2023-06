Una pizza a forma di cuore per sostenere il centro cardiologico Monzino

Pizze a forma di cuore per il centro cardiologico Monzino. Per tutto il weekend Pizzium propone una pizza a forma di cuore che contribuirà a ricordare l’importanza di sostenere, attraverso il 5x1000, prevenzione, ricerca e cure per le malattie cardiovascolari del Centro Cardiologico Monzino.

La struttura ospedaliera è l’unico IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) monospecialistico cardiologico del Paese, un “ospedale di ricerca” dedicato alle malattie cardiovascolari e che dunque dispone al suo interno di tutte le competenze e le tecnologie necessarie per offrire le terapie all’avanguardia internazionale. Le innovazioni più significative nella cardiologia sono passate e passano dai suoi reparti e dai suoi laboratori. Il Monzino è sempre attivo nello studio di una nuova terapia, tecnologia o metodica avanzata.

Pizzium, catena di ristoranti specializzata in pizza napoletana, spesso sostiene iniziative per la prevenzione e la salute. Per gustare la pizza a forma di cuore è attivo il servizio delivery tramite l’app di Glovo in asporto.