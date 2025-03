Tornano i Treni del Mare per la Liguria: orari, biglietti, percorsi

Milano, 28 marzo 2025 – Temperature più miti, giornate lunghe e aria frizzantina fanno crescere la voglia di trascorrere tempo all’aperto. A partire da domani, sabato 29 marzo, tornano i treni del mare, lo storico collegamento tra la Lombardia e la vicina Liguria. I convogli collegheranno (sino a domenica 28 settembre) le due regioni ogni sabato e nei festivi. Si tratta di 10 treni in più, 5 corse, andata e ritorno, che circoleranno, finanziati e programmati da Regione Lombardia e Regione Liguria, in collaborazione con Trenord e Trenitalia. I treni del mare partono da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera, per arrivare direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. La novità di quest'anno, a partire dal prossimo weekend del 5 aprile, è il treno che parte da Saronno per arrivare ad Arma di Taggia.

"Un servizio particolarmente gradito dai tanti lombardi che amano il mare della Liguria - ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente - e che negli anni ha riscosso un successo crescente. Quest'anno in più, abbiamo aggiunto il treno in partenza da Saronno, garantendo quindi un'offerta ancora più ampia per i viaggiatori lombardi. Nonostante i disagi che vi saranno per l'interruzione della tratta nel Pavese, Regione Lombardia, insieme alla Liguria, a Trenord e a RFI, si impegnerà a garantire un servizio il più efficiente possibile, cercando di venire incontro alle esigenze dei tanti cittadini che ormai di consuetudine si servono dei treni del mare".

Ecco l'elenco e l'orario dei treni aggiuntivi che circolano il sabato e i festivi:

Saronno (5:34) - Taggia Arma (10:08) Taggia Arma (18:32) - Saronno (23:09) Como S. Giovanni (7:05) - La Spezia Centrale (12:56) La Spezia Centrale (18:10) - Como S. Giovanni (22:49). Gallarate (8:24) - Ventimiglia (13:40), Ventimiglia (16:35) - Gallarate (22:08). Bergamo (6:30) - Ventimiglia (11:25), Ventimiglia (18:25) - Bergamo (23:27). La Spezia Centrale (16:50) - Milano Porta Garibaldi (21:05), Milano Porta Garibaldi (8:23) - La Spezia Centrale (12:50).

Il servizio subirà una rimodulazione delle corse e degli orari nel periodo dal 21 luglio al 29 agosto, in seguito alla chiusura del ponte di Bressana, nel Pavese, per una serie di lavori infrastrutturali programmati da RFI.

I biglietti per i treni del mare si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord, comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Bergamo, Treviglio, Como San Giovanni, Monza, Saronno, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio FS, Legnano, Pavia, Voghera, stazioni servite dalle corse, e su tutti i canali online ed emettitrici di Trenitalia.