Piccolo Teatro di Milano, debutta la Trap Community Opera

Debutta a Milano, mercoledì 18 settembre, sul palcoscenico del Piccolo Teatro la Trap Community Opera. Nell'ambito del Festival Immersioni 2024, un progetto di mare culturale urbano e Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, realizzato con il contributo del Comune di Milano, dopo mesi di prove, il gruppo ragazzi e ragazze, è pronto a muovere i primi passi davanti al pubblico.

Il percorso artistico partecipativo è stato ideato da Corps Citoyen e Milano Mediterranea, co-prodotto con Base Milano, in collaborazione con l'istituto superiore Galilei - Luxemburg di Milano presenta al pubblico la performance scritta, suonata e danzata, risultato di un percorso artistico partecipativo rivolto a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni della periferia di Milano, in particolare dei quartieri di san Siro e Giambellino, dove i partecipanti sono diventati protagonisti della creazione di un’opera musicale, partendo dalla sua ideazione ed arrivando alla sua realizzazione finale.

Da gennaio i ragazzi e le ragazze hanno lavorato per ideare, costruire e mettere in scena l'opera, sotto la guida di quattro formatori esperti: dal teatro, alla musica fino alla danza, il tutto per creare uno spettacolo unico nel suo genere. Partendo dal primo modulo dedicato al teatro e alla scrittura insieme ad Anna Serlenga, regista e formatrice teatrale, e Rabii Brahim, attore, musicista e performer, i ragazzi e le ragazze protagonisti hanno ideato e scritto la drammaturgia, tradotta poi in un vero e proprio libretto d’opera contemporaneo. Hanno poi composto la musica insieme a Daniele Vitrone, in arte Diamante, rapper e compositore, creando dei pezzi trap e rap coreografati infine con uno stile urban hip hop insieme a Sara Lorenzetti, in arte Sheba, coreografa, danzatrice e membro della crew milanese Blackrootz. Il risultato finale? Un’opera trap originale e coinvolgente per raccontare le nuove generazioni e dar loro voce!

Appuntamento alle 20.30 al Teatro di via Rivoli 6. Per i biglietti, posto unico 5 euro.