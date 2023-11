Xmas Tour Toys Center, il Natale più magico di sempre fa tappa anche a Milano

Milano, 1 novembre 2023 – Natale si avvicina e Toys Center vuole portare un po’ di atmosfera magica nelle piazze italiane. Per questo è partito il Xmas Tour: un mese di eventi in 9 tappe da Sud a Nord. Ma di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Il Xmas Tour

Apripista dell’evento è stata la città di Palermo, il 28 e 29 ottobre. Ieri e oggi Catania. Poi, Napoli, Caserta e Roma, Padova, Cosenza e Torino. Fino all’appuntamento conclusivo di Milano. Ad unire ogni tappa il racconto delle tradizioni natalizie del mondo, quelle raccolte da Toys Center grazie a un lungo progetto sull’interculturalità che ha coinvolto 150 bambini di diverse nazionalità, alcuni dei quali sono i protagonisti della storia che si sviluppa all’interno dello speciale catalogo di Natale: oltre 220 pagine con più di 1500 prodotti, ma anche storie inclusive e tante emozioni.

Gioco e scoperta delle tradizioni

“Siamo entusiasti di questo progetto che porterà ai bambini e alle loro famiglie il divertimento che si respira nei negozi Toys Center, offrendo loro esperienze di gioco e la possibilità di scoprire le tradizioni natalizie di tutto il mondo. Un viaggio metaforico – reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni importanti partner del settore – con il quale sentirsi parte di un’unica grande comunità e esserne partecipi raccontando le tradizioni della propria famiglia e del proprio territorio. Lo abbiamo voluto fare con il linguaggio universale del gioco e dell’emozione di crescere insieme, con l’auspicio di vivere il Natale più magico di sempre” ha dichiarato Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.

Il video racconto

Il Xmas Tour sarà infatti l’occasione per conoscere le molteplici tradizioni legate al mondo del Natale e contribuire con la propria ad arricchire la raccolta di Toys Center. Come? Con un video racconto che sarà possibile “girare” nella postazione dedicata oppure caricare sulla landing page dedicata al tour (nataledalmondo.toyscenter.it/xmastour/). L’obiettivo comune sarà quello di portare alla massima carica il Natalometro, misuratore ufficiale della magia del Natale, presente in tutte tappe del Xmas Tour.

Tre igloo

Ma non solo, a caratterizzare lo scenario di ogni tappa, tre spettacolari igloo, ognuno dedicato a un’attività speciale per condividere il divertimento. Nella prima postazione si potrà sperimentare l’arte decorativa (supportati dai prodotti Ravensburger-Creart), il secondo igloo darà spazio all’intramontabile gioco Twister in versione digitale (Hasbro), per poi passare alla parte artistica dedicata alla danza e al canto grazie alla postazione Music Star (marchio esclusivo di Toys Center) per far uscire l’artista che è in ogni bambino.

La mongolfiera e l’ape elettrica

A rendere ancora più magica ogni piazza del Xmas Tour, un’installazione a forma di mongolfiera e l’icona del giro di Toys Center lungo l’Italia, un’ape elettrica, simbolo del viaggio in un’accezione anche sostenibile.

Una boule de neige

E poi una boule de neige all’interno della quale è presente una postazione dedicata ai photoshoot a tema natalizio e golosi doni dolci e salati per tutti i partecipanti (offerti da Mondelez).

Le tappe del tour

● 31 ottobre-1° novembre | Catania | Piazza Mazzini

● 3-4 novembre | Napoli | Piazza Dante

● 5 novembre | Caserta | Piazza Napoli

● 8-9 novembre | Roma | Piazza Re di Roma

● 15-16 novembre | Padova | Piazza Sartori

● 18- 19 novembre | Cosenza

● 22-23 novembre | Torino | Piazza Solferino

● 25-26 novembre | Milano | Piazza XXIV Maggio