Torna "Corsico a Scenaperta!" . Sotto le stelle spettacoli gratuiti per vivere i mondi del teatro

Corsico (Milano) – Dopo il successo della prima edizione, torna “Corsico a Scenaperta!”, la rassegna teatrale del Comune in collaborazione con l’associazione culturale Pantakin. Sotto le stelle, andranno in scena spettacoli gratuiti per tutte le età e i gusti, per vivere i mondi del teatro. Spettacoli di prosa, commedia, musical per bambini, opera lirica, balletto, circo di strada e teatro per ragazzi. Un modo per avvicinare il teatro alle persone e per far vivere la città, arricchendo la comunità di nuove esperienze. Otto eventi in programma: dal 4 maggio al 15 giugno (il balletto del “Lago dei cigni”, rinviato per maltempo, sarà recuperato durante la Festa di Corsico), gli spettacoli andranno in scena sul palco allestito alla Fontana dell’Incontro (via Cavour).

"Vivere insieme le emozioni artistiche del teatro che si rivelano su un palco sotto le stelle è un grande un momento di comunità e di crescita collettiva - commenta il sindaco Stefano Martino Ventura -. Un modo per conoscere mondi magici che altrimenti non tutti avrebbero la possibilità o l’occasione di vedere".

Si parte domani sera, sabato alle 21, con “La Bella e la Bestia”, a cura di Centro Teatro dei Navigli: uno spettacolo per bambini e ragazzi che potrà appassionare anche gli adulti. La programmazione prosegue con “Una notte da favola”, musical a cura di I Performers. Si passa alla lirica, con l’intramontabile “Turandot”, a cura di AsLiCo, per continuare con il nuovo circo “On the road” a cura di Artemakìa, e con la drammaturgia, il teatro comico e la commedia: “Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi” (Brugole&co), “La madre del marito di mio figlio” (C.ia Miritello-Torlasco) e “Partenza in salita” (di Corrado e Camilla Tedeschi).