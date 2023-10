Tex compie 75 anni, alla Rinascente una settimana dedicata al ranger più famoso del fumetto

Milano – Tex compie 75 anni. Il ranger più famoso del fumetto italiano festeggia il compleanno alla Rinascente di Milano con la Tex Week. Un’intera settimana, da oggi martedì 3 a lunedì 9 ottobre, dedicata al personaggio creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini (noto come Galep) nel secondo Dopoguerra e pubblicato per la prima volta il 30 settembre 1948.

Per l’occasione i grandi magazzini di piazza Duomo gli hanno dedicato le 8 vetrine sotto i portici con un allestimento speciale e un intero reparto dello store, al piano – 1, dove saranno in vendita magliette e gadget celebrativi e “Tex. La cavalcata del destino”, il volume speciale realizzato per l’occasione.

Il reparto della Rinascente dedicato a Tex

“Quest’anno - racconta Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore - il nostro Tex compie 75 anni. Per questo vogliamo festeggiarlo con una settimana di iniziative, allestimenti ed eventi speciali dedicati a lui, proprio qui, a Milano, nella città di Sergio Bonelli Editore. L’augurio mio e di tutta la redazione di via Buonarroti è che durante la Tex Week chiunque visiti la Rinascente di piazza Duomo possa, per 7 giorni, sentirsi a Casa di Tex e celebrare con lui un compleanno sul sentiero dell’avventura. Il Ranger è un eroe sempre in viaggio. Il suo dura da 75 anni ma, come dimostrano i tantissimi lettori di ogni età, è un viaggio appena iniziato, come per ogni anniversario che si rispetti”.

Il reparto della Rinascente dedicato a Tex

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la Milano Tex Week – dice Pierluigi Cocchini, ad di Rinascente - e festeggiare i 75 anni del più famoso fumetto italiano. Tex è stato il mio primo fumetto e ricordo perfettamente le bellissime sensazioni nell’attesa di una nuova uscita, nell’odore della carta fresca di stampa, nelle stupende storie che mi trascinavano nel mitico mondo del far west: desideravo essere Tex Willer, non solo leggerlo. Da adulto le emozioni continuano come e più di allora”.

Per l’occasione dei 75 anni di Tex è stato anche emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Tex Willer, il cui bozzetto è a cura di Sergio Bonelli Editore e riproduce un disegno di Aurelio Galleppini.

Alla Tex Week partecipa anche Visit-Usa, l’associazione senza fini di lucro che ha come scopo quello di promuovere il turismo dall’Italia verso gli Stati Uniti. Per celebrare il personaggio, Visit-Usa ha preparato la mini-guida “L’America di Tex” e itinerari tematici consultabili sul sito visitusaita.org per costruire il proprio viaggio sulle tracce del Ranger.