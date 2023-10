Al teatro LaBolla di Bollate si ride con “Caveman. L’uomo delle caverne”

Bollate (Milano) – Nuova stagione di teatro, prosa, musica e commedia al Teatro LaBolla di Bollate, alle porte di Milano. Il ricco cartellone, che conta circa una ventina di appuntamenti da ottobre ad aprile 2024, apre giovedì 26 ottobre con "Caveman. L’uomo delle caverne", regia di Teo Teocoli, interpretato da Maurizio Colombi.

L'argomento è uno di quelli che non passa mai di moda: l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, le manie, i difetti tra i lui e le lei, i differenti modi di pensare e agire. Il monologo, nato negli States, esportato in 30 paesi nel mondo, è già stato visto da oltre 7 milioni di spettatori. Uno sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna. A scatenare le risate del pubblico è la capacità di 'identificarsi' nelle storie.

Lo spettacolo è tratto dal testo originale, scritto da Rob Becker, frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. In scena per la prima volta nel 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performances, il monologo di più longevo nella storia di Broadway. Anche la versione italiana, batte tutti i record, diretta da Teo Teocoli e interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, noto attore, cantante e regista. Nel 2012 e 2013 ha vinto premio di "Best caveman in the world" diventando il riferimento per tutte le altre produzioni nel mondo. Alla sua decima stagione in Italia, Caveman continua a riscuotere un successo dietro l’altro diffondendosi a macchia d’olio, come un vero e proprio fenomeno. Solo a Milano ha raggiunto i 400.000 spettatori. Durante gli spettacoli serali, LaBolla propone il servizio Sottocoperta: mette a disposizione uno spazio dedicato ai più piccoli, mentre i più grandi si godono lo spettacolo. È attivo dalle 20.45 fino a fine spettacolo, per bambini dai 4 ai 13 anni.