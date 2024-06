Silent Wifi Concert a Villa Litta di Lainate, torna il concerto al chiaro di luna che si ascolta in cuffia

Lainate (Milano), 26 giugno 2024 - Non un semplice concerto ma una suggestiva esperienza multisensoriale. Dopo il successo dello scorso anno torna, venerdì 28 giugno a Villa Litta di Lainate, la seconda edizione di Silent Wifi Concert. Un concerto al chiaro di luna che si ascolta solamente in cuffia. Palcoscenico dell’esperienza è il meraviglioso Ninfeo, con le sue stanze mosaicate, statue, grotte artificiali: lo spettatore vivrà con ogni senso la musica, l'arte, la letteratura, mentre visiterà le sale e gli ambienti del Ninfeo.

Come funziona? Per prima cosa è fortemente consiglia la prenotazione (QUI). Biglietto unico 20,00 € comprensivo di noleggio cuffie ingresso al Ninfeo.

La sera del Silent Wifi Concert è necessario presentarsi alle 20.30 per ritirare le cuffie. Inizio evento alle 21. Non sono previste sedute per assistere al concerto. Il visitatore è libero di muoversi e visitare gli ambienti del Ninfeo ed i giardini o sedersi sul prato e ascoltare. In caso di maltempo, l’evento è spostato a venerdì 12 luglio. Protagonisti della serata saranno Andrea Vizzini, silent piano; Antonio Gargiulo, voce recitante; Valerio Cassano, live painting.

Il Silent Wifi Concert, secondo classificato al Best Event Award 2019 nella categoria Eventi Musicali, è un evento ideato dal pianista Andrea Vizzini e realizzato per la prima volta da PianoLink nel 2015 a Milano. Dopo aver attirato l’attenzione dei media, l’evento è stato riproposto in nuove suggestive location in Italia ed Europa come il Louvre di Parigi, il Palais Japanese di Dresda, la Palazzina Liberty, l’Arco della Pace, il Castello Sforzesco di Milano, la Valle dei Templi di Agrigento, Punta Helbronner sul Monte Bianco a 3.500 metri di altitudine. Nell’estate 2017 e 2018 il Silent Wifi Concert è scelto come evento di inaugurazione del Festival Internazionale del Vittoriale presso il Vittoriale degli Italiani, richiamando oltre 4.000 spettatori, degli oltre 15.000 complessivi coinvolti in 5 anni.