La Scuola Botticino sbarca alla Triennale: "Ci prendiamo cura del grande design italiano"

MILANO - Uno slogan "Design I care" e molti oggetti iconici del Museo del Design Italiano da restaurare. Da venerdì 19 aprile a domenica 21 aprile, in occasione della Milano Design Week 2024, la Scuola di Restauro di Botticino apre negli spazi di Triennale Milano un laboratorio di restauro temporaneo, promosso da Valore Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare e avvicinare il grande pubblico ai processi di restauro, conservazione e valorizzazione degli oggetti più iconici della collezione permanente del Museo del Design Italiano di Triennale. Gli studenti della Scuola di Botticino, accompagnati dai docenti, saranno impegnati in analisi e interventi di pulitura su alcuni importanti pezzi di design, eccellenze del Made in Italy.

Le opere protagoniste degli interventi di restauro a cui i visitatori della design week avranno la possibilità di assistere, sono: la lampada Pipistrello di Gae Aulenti del 1965, la libreria Glifo di Enzo Mari del 1966, il tavolo componibile mod 260/5 di Fabio Lenci del 1970, la poltrona Capitello di Studio 65 del 1971, il divano Tramonto a New York di Gaetano Pesce del 1980, la lampada da tavolo Valentina di Donato D’Urbino del 1985 , la Lampada di Milo di Alessandro Mendini del 1987 e la lampada Pierrot disegnata da Tobia e Afra Bianchin Scarpa nel 1990. Con il progetto Design I care, la Scuola di Botticino vuole supportare la preservazione del patrimonio culturale di diverse collezioni di design italiano, in collaborazione con istituzioni culturali, fondazioni e archivi, attraverso attività di studio, restauro, ricerca e documentazione, che contribuiranno non solo alla conservazione, ma anche alla diffusione della “cultura del design”. La collaborazione tra Triennale Milano e Valore Italia ha portato all'apertura di nuova sede del laboratorio di restauro e conservazione di Triennale, negli spazi di Mind Milano Innovation District. Qui ha sede anche la Scuola di Restauro di Botticino, dove il 22 aprile, a partire dalle ore 14.30, nel corso dell’Open day, sarà possibile visitare i laboratori di restauro, incontrare gli studenti e approfondire l’offerta formativa. Alla Triennale di Milano sarà invece possibile nei giorni 19, 20 e 21 Aprile dalle 11 alle 21, assistere ai laboratori. Ingresso libero