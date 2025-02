Dieci capolavori di Milano da vedere almeno una volta nella vita

Milano città d’arte? Non vi sono dubbi, qui sono conservati alcuni dei capolavori della storia dell’arte. Che valgono il viaggio. E non parliamo certo solo del Cenacolo, opera "top" che diamo per scontato. "È una delle mete privilegiate del turismo culturale internazionale. Basta fare un giro in Galleria per capirlo. Mentre per gli italiani non è altrettanto chiaro che Milano sia una città d’arte, ancora resiste nell’immaginario di tanti lo stereotipo di una città grigia. Manca una consapevolezza diffusa sul fatto che ormai ha cambiato pelle", sostiene Stefano Zuffi, storico dell’arte, curatore dell’ultima e apprezzata mostra su Cézanne e Renoir a Palazzo Reale.

"L’opera d’arte più importante custodita a Milano? È l’Altare d’Oro della basilica di Sant’Ambrogio", aggiunge. Ma se vogliamo restare sui dipinti, scegliendo anche fra luoghi diversi e meno scontati da riscoprire, fra i capolavori da ammirare c’è senza dubbio il Cartone della Scuola di Atene di Raffaello. A seguire, al Poldi Pezzoli, "Ritratto di dama" del Pollaiolo, alla GAM il "Quarto Stato" di Pellizza da Volpedo. A Brera, fra le tante, anche la Pala di Piero della Francesca. Il Castello Sforzesco, ospita la Pietà Rondanini, di Michelangelo. "Metterei nella lista la Sala delle Asse affrescata da Leonardo", suggerisce Zuffi. Infine il Museo del ’900. Fra i tanti capolavori si propone Umberto Boccioni con il trittico degli Stati d’animo".