Salone del risparmio 2023, tre giorni di educazione finanziaria a Milano

Con un patrimonio di oltre 2 mila miliardi di euro, l'industria del risparmio gestito mira a rafforzare il proprio ruolo sociale e a contribuire al rilancio dell'economia e alla sua trasformazione in un nuovo contesto economico. Non solo attraverso l'individuazione delle strategie di investimento più efficaci, ma anche con l'educazione finanziaria come strumento a supporto delle famiglie e del tessuto produttivo del paese.

Partendo da questa visione si aprirà martedì il Salone del risparmio 2023, in programma fino a giovedì 18 maggio all'Ala Sud di Allianz Mico di Milano. “Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l'investitore verso scelte consapevoli” è il titolo scelto da Assogestioni per l'edizione di quest'anno che come di consueto chiama a raccolta tutta l'industria italiana del risparmio gestito.

Dopo i numeri record della dodicesima edizione, con circa 20.000 partecipanti, di cui quasi 13.000 in presenza e 7.000 in streaming, quest'anno il Salone si appresta ad ospitare oltre 150 marchi, più di 400 relatori e 120 conferenze, su un'area espositiva di oltre 8.000 metri quadri. Confermata la formula ibrida, che permette seguire la kermesse in streaming su FR|Vision, la piattaforma di broadcasting di Assogestioni.

In apertura è previsto il saluto istituzionale del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, seguito dall'intervento del presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni. Dopo il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, e Nicola Palmarini, direttore del Nica-Uk National Innovation Centre for Ageing, saliranno sul palco della conferenza inaugurale le associazioni di categoria: Assogestioni, Assoreti, Aipb e Anasf.

Le prime due giornate sono riservate a operatori e stakeholder del settore, mentre, la terza giornata è aperta gratuitamente anche agli investitori privati e agli studenti.