Salomon Running Milano, torna l’Urban Trail più attesa: quando, percorso, iscrizioni e ritiro pettorali

Milano, 23 settembre 2024 – Ci siamo, con l’arrivo dell’autunno ritorna puntuale l’appuntamento con l’Urban Trail per eccellenza della città meneghina. Domenica 29 settembre sarà protagonista la Salomon Running Milano, la manifestazione curata da A&C Consulting che da 14 anni è capace di regalare ai partecipanti un’esperienza unica per vivere Milano e le sue molteplici identità in maniera inconsueta.

“Una manifestazione in costante crescita e portatrice di valori che anche noi e i nostri brand coltiviamo con passione e dedizione: la sportività, il dinamismo e l’ambizione di alzare costantemente l’asticella degli obiettivi”, ha detto Gianfranco De Cesaris, Direttore Generale BYmyCAR Milano. E ha proseguito: “Quest’anno inoltre la Salomon Running Milano e il suo Villaggio di Piazza Tre Torri Alta saranno lo scenario della presentazione, in anteprima, della nuova Serie 1 targata BMW che sarà l’auto dell’evento, facendo da apripista alle partenze delle tre distanze in programma”.

La Salomon Running Milano è da sempre sinonimo di lavoro di squadra. A&C Consulting in questi anni ha saputo intessere una rete di preziose relazioni e costruire una macchina organizzativa che procede spedita e si avvale di una visione collettiva condivisa da tutte le realtà in gioco. “Siamo soddisfatti – ha raccontato Ivano Mapelli, rappresentante di A&C Consulting - di come sta procedendo l’avvicinamento a questa nuova edizione della Salomon Running Milano e stiamo riscontrando tantissima voglia di esserci ancor più delle ultime edizioni. Vedo tanto entusiasmo, sicuramente anche sulla scia del successo consolidato degli scorsi anni, da parte degli appassionati provenienti, come sempre, da ogni parte d’Italia”.

Fondamentale per la realizzazione di questo evento è sicuramente il ruolo delle istituzioni come testimoniato dalle parole di Carlotta Perrotta, membro dello Staff Assessorato Sport, Turismo, Politiche giovanili del Comune di Milano: “Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di essere qui e al fianco di A&C Consulting, organizzatrice di un evento diventato una Classica della città. Un evento podistico a 360° che ha accompagnato anche, in questi 14 anni, il cambiamento vissuto da Milano, che si è trasformata da una realtà quasi esclusivamente legata al business a una città attrattiva a tutto tondo, capace di abbracciare innumerevoli settori, oltre al lavoro: lo sport, la moda, il design, la cultura con un’attenzione particolare all’inclusività. Ci teniamo inoltre a sostenere fortemente la Salomon Running Milano perché condividiamo con loro valori fondanti per costruire una società migliore come la promozione dell’attività sportiva all’aperto e la valorizzazione di tutti i quartieri, anche quelli meno conosciuti, di Milano”.

"La Salomon Running è ormai uno tra gli appuntamenti più attesi dai runners. A conferma di questo c’è il numero sempre più crescente di appassionati che si iscrivono e partecipano a questa iniziativa sportiva, sintomo che Milano è sempre di più una città amante delle attività all'aria aperta con uno spiccato orientamento alla cultura dello sport. Siamo entusiasti quindi che il percorso ci veda, anche quest'anno, protagonisti di questo evento come location d'eccezione a cielo aperto per un evento che diventerà ancora una volta un'occasione di condivisione collettiva." ha dichiarato l'Arch. Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife.

A sposare l’iniziativa, è quasi inutile dirlo, anche Salomon, uno dei marchi di abbigliamento sportivo più celebri al mondo. Accanto al pettorale gli iscritti riceveranno una t-shirt oppure delle calze del marchio francese, “La Salomon Running Milano, alla 14esima edizione, si rivela con una veste nuova: Italia dei Giochi. Mancano circa 500 giorni ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Siamo entusiasti di dare il via a questa edizione, che quest’anno ha un sapore davvero speciale: sarà un'occasione non solo per mettere lo sport e gli atleti al centro, ma anche per celebrare i valori che uniscono il nostro brand al mondo olimpico, proseguendo il nostro impegno iniziato con la Premium Partnership che ci vedrà vestire oltre 30mila volontari nel 2026”, ha spiegato Ilaria Cestonaro, Marketing Manager & MiCo26 Marketing Leader Salomon Italy.

Una giornata in cui scoprire, con le scarpette ai piedi, i lati nascosti della città, scorgendo degli angoli e provando delle sensazioni distanti dalla consueta quotidianità. Salomon Running Milano proporrà tre distanze così da essere, come sempre, accessibile da parte di tutti gli sportivi: la prova competitiva di 21 km e due non competitive, rispettivamente di 15 km e di 10 km. Percorsi che permetteranno ai partecipanti di attraversare luoghi iconici della città ma percorrendo sentieri e vie che gli faranno vivere le caratteristiche del trail, come i costanti cambi di terreno, dislivelli da non sottovalutare e un tracciato che obbliga a gestire al meglio lo sforzo complessivo.

Domenica 29 settembre alle 8:30 sarà dato lo start alla gara regina, la 21 km competitiva, alle 9:00 sarà la volta dei protagonisti della 10 km non competitiva mentre alle 9:30 scatterà la 15 km non competitiva.

Tutte e tre le gare partiranno e si concluderanno in Viale Boezio dopo aver percorso gli ultimi saliscendi all’interno di CityLife.

Il tracciato della 21 km promette spettacolo e divertimento assicurato per tutti. Dopo la partenza da Viale Boezio, sede dello start e dell’arrivo di tutte e tre le prove, i runner sattraverseranno CityLife e successivamente il Parco del Portello, compresa l’ascesa alle due colline per poi transitare al 7 km di gara. Usciti dal Portello gli iscritti si dirigeranno verso il Monte Stella e affronteranno le asperità dell’area ideali per chi ama il trailrunning, raggiungendo il 15° km. I partecipanti percorreranno poi nuovamente il Parco del Portello, entreranno però anche nell’affascinante scenario del Velodromo Vigorelli e respirando così l’aria di un luogo che ha fatto la storia del ciclismo italiano, per poi virare verso CityLife e tagliare infine l’agognato traguardo, al termine di una fatica dove gli attraversamenti stradali saranno solamente tre.

Rispetto alla Gara Regina i partecipanti della 15 km eviteranno la Montagnetta mentre gli iscritti alla 10 km non affronteranno i sentieri della Montagnetta e del Parco del Portello.

La Salomon Running Milano ha confermato CityLife come centro nevralgico della manifestazione: sabato 28 settembre (dalle 10 alle 19) e domenica il Villaggio in Piazza Tre Torri Alta, oltre ad accogliere i runners, proporrà imperdibili attività di intrattenimento di vario genere, insieme agli spazi dedicati agli sponsor dell’evento. Domenica 29 settembre in aggiunta a Piazza Tre Torri Alta sarà allestita e disponibile dalle 7 anche Piazza Burri che ospiterà i principali servizi della gara: spogliatoi, deposito borse e l’area ristoro post gara.

Anche quest’anno gli appassionati, provenienti da ogni angolo d’Italia stanno accorrendo in gran numero a iscriversi. Ad oggi sono già 1800 circa gli iscritti e si prevede che si possa raggiungere agevolmente quota 2200. Ci si potrà iscrivere online, fino a giovedì 26 settembre.

Ci sarà la possibilità di acquistare il proprio pettorale e di ritirare numero e pacco gara anche sabato 28 e domenica 29 settembre sul posto. A testimonianza di come la Salomon Running Milano voglia essere un evento inclusivo a 360° senza lasciare indietro nessuno tutti i partecipanti riceveranno la stessa medaglia.