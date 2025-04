Sagra del Gorgonzola a Peschiera Borromeo: quando, dove e tutti gli eventi

Peschiera Borromeo (Milano), 7 aprile 2025 – Gusto, tradizione e beneficenza: a Peschiera Borromeo arriva la Sagra del Gorgonzola. L’appuntamento è dall'11 al 13 aprile in una tensostruttura coperta e riscaldata di oltre 1.300 mq, con posti a sedere per più di 2mila persone, presso il Parco Borromeo.

Il programma culinario offre una varietà di piatti a base di gorgonzola, dalla versione dolce a quella piccante, abbinati a polenta e a gustose pietanze. Non mancheranno vini e birre ricercate.

Oltre alle delizie gastronomiche, la sagra propone un ricco calendario di intrattenimenti a cura della Corte di Menelao:

• Venerdì 11 aprile, ore 21:00, spettacolo di cabaret con Urbano Moffa.

• Sabato 12 aprile, ore 21:00, tributo musicale ai Queen.

• Domenica 13 aprile, ore 13:30, spettacolo di magia con il Mago Johnny.

• Sabato e domenica sera, esibizioni di burlesque con Marlene Clouseau.

• Tutti i giorni: animazioni per bambini e truccabimbi a cura di Norma Bozzola, oltre alla presenza di trampolieri, fachiri, mangiafuoco e artisti di strada.

Ci sarà anche un mercatino con hobbisti e artigiani che offrirà l'opportunità di curiosare tra bancarelle e fare shopping.

Ma l’aspetto più rilevante è che gli organizzatori, gli stessi della Sagra della Valtellina, hanno donato altri 100 voucher per un pasto gratuito (pranzo o cena) al Comune, corrispondenti a un valore di circa 3mila euro, quale aiuto concreto per la popolazione meno abbiente. Lo stesso comune poi li assegnerà a chi ha più bisogno. In totale, le due manifestazioni hanno dunque portato in dote all’ente locale 200 voucher. “È un piccolo gesto per supportare chi ha necessità e dimostrare che insieme possiamo fare la differenza”, dichiara Alessandro Fico, organizzatore.

L'ingresso alla sagra e la partecipazione agli spettacoli sono gratuiti.

È possibile prenotare un tavolo compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale sagradelgorgonzola.net. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero WhatsApp 389.0265550.

Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 19 – 24, sabato e domenica 12-15 e 19-24.