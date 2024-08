Rigenerare la moda: workshop ad Arese per imparare a riparare i capi d’abbigliamento

Milano, 26 agosto 2024 - Il concetto di moda ha subito una trasformazione significativa, e in un’epoca dominata dal fast fashion, trovare alternative sostenibili diventa sempre più cruciale. In risposta a questa esigenza, Primark ha lanciato una serie di workshop gratuiti “Love It For Longer”, con l’obiettivo di insegnare ai clienti come riparare e far durare più a lungo i propri capi di abbigliamento. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 29 agosto allo store Primark all’interno del centro commerciale “Il Centro” ad Arese, alle ore 11:30 e alle 16:00.

Perché partecipare?

Negli ultimi anni, la moda è stata caratterizzata da un ciclo di acquisti rapido e compulsivo, spinto dalle grandi catene di abbigliamento che producono capi a basso costo. Questo modello non solo ha conseguenze ambientali devastanti, ma influisce anche sulla nostra percezione dei vestiti, che diventano beni usa e getta. Tuttavia, rigenerare i propri capi rappresenta una soluzione efficace e sostenibile, sia per l’ambiente sia per il nostro portafoglio.

Il workshop di Arese

Il workshop in programma ad Arese fa parte di una serie di eventi che coinvolgono tutti i 15 store Primark italiani. Durante il laboratorio, si avrà l’opportunità di apprendere tecniche base di riparazione dei vestiti, come l’aggiustamento di cerniere e la sostituzione di bottoni, e semplici metodi di upcycling (il riutilizzo creativo). I laboratori sono pensati per tutti, anche per chi non ha esperienza con il cucito, e sono completamente gratuiti. Ogni partecipante riceverà una bag riutilizzabile e un kit da cucito, per continuare a praticare le tecniche apprese anche a casa.

Primark per la sostenibilità

Questa iniziativa è parte integrante della strategia di sostenibilità di Primark, nota come "Primark Cares". L’azienda si è posta l’obiettivo di diventare più sostenibile e circolare entro il 2030, migliorando i metodi di produzione e riducendo le emissioni di carbonio. “Siamo perfettamente consapevoli di come i clienti italiani amino prendersi cura dei loro vestiti tramite piccoli accorgimenti per allungarne la vita – spiega Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia -. Ne è la conferma una nostra ricerca condotta lo scorso anno che ha dimostrato come gli italiani siano i più propensi ad attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio (64%)*, dimostrando il loro interesse nell’apprendere tecniche per allungare la vita dei propri capi. Educare colleghi e clienti sulle tecniche di riparazione rappresenta solo una piccola parte del nostro percorso per diventare un'azienda più sostenibile. Questa iniziativa rientra, infatti, nel nostro più ampio impegno volto ad allungare il ciclo di vita dei vestiti”. Attualmente, il 55% dell’abbigliamento Primark è realizzato con materiali riciclati o da fonti sostenibili, e l’obiettivo è raggiungere il 100% entro il 2030.

Come partecipare

Per partecipare al workshop di Arese il 29 agosto, basta visitare la pagina Eventbrite dedicata all’iniziativa e prenotare il proprio posto in modo gratuito. È un’opportunità per imparare a prendersi cura dei propri capi, allungarne la vita e contribuire a un modello di consumo più sostenibile. Queste le prossime tappe dei laboratori gratuiti “Love It For Longer”: 4 ottobre – Roma Est, 11 ottobre – Milano Fiordaliso e 18 ottobre – Catania.