Plastic Free Milano in Tour domenica 16 marzo: impegno per l’ambiente ed eventi gratuiti in città

Milano, 13 marzo 2025 – A Milano al via il Plastic Free Milano in Tour, un ciclo di eventi dedicato alla pulizia della città e alla sensibilizzazione sul problema dell'inquinamento da plastica. Il primo appuntamento è fissato per domenica 16 marzo alle 9.45 presso il parco della Biblioteca Chiesa Rossa (ingresso da via Attilio Cassoni), con un grande clean up aperto a tutti. Organizzato da Plastic Free Onlus, l'associazione attiva dal 2019 nella lotta contro l'inquinamento da plastica, il tour attraverserà diverse zone di Milano, con incontri programmati fino a luglio. Alla giornata del 16 marzo parteciperanno volontari, cittadini e referenti locali, insieme all'Assessore all'Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi.

Un'occasione per confermare l'impegno della città, che anche per il 2025 ha ottenuto il riconoscimento Plastic Free, conferito alle amministrazioni virtuose nella tutela ambientale. Ma questa non sarà una semplice giornata di pulizia: sarà anche un momento per prendersi cura di sé. Prima del clean up, infatti, i partecipanti potranno partecipare a sessioni di risveglio muscolare e attività olistiche all'aperto, grazie alla collaborazione con Sport in Movimento, Gvo e Sim Play.

"L'idea del tour -spiega Matteo Bignardi, referente regionale Plastic Free Onlus Lombardia- è quella di portare Plastic Free nelle diverse zone di Milano per ripulirle e restituirle ai cittadini, unendo l'impegno ambientale al benessere personale. Abbiamo coinvolto diverse realtà per rendere questi eventi ancora più inclusivi e stimolanti".

Il Plastic Free Milano tour, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano, proseguirà nei mesi successivi con appuntamenti in altre aree verdi della città sino a luglio: pulizie ambientali saranno svolte il 12 aprile a Parco Nord, il 17 maggio a Parco Ravizza, il 16 giugno a Parco Lambro e il 17 luglio al quartiere Affori.

Ad ogni tappa, volontari e referenti ripuliranno gli spazi pubblici da plastica e rifiuti, restituendoli alla comunità. Saranno inoltre organizzati incontri informativi per sensibilizzare i cittadini sull'impatto della plastica e sulle azioni concrete per contrastarne la dispersione. "Una Milano più pulita e attenta all'ambiente inizia da qui -conclude Matteo Bignardi-. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la città a farsi avanti, portando il proprio contributo unendosi a Plastic Free". Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. Per unirsi all'iniziativa è sufficiente iscriversi alla sezione 'eventi' del sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it.