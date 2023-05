Paolo Conte torna a Milano: sabato il grande live al teatro Arcimboldi

Milano – Dopo l'enorme successo del live alla Scala, inserito nel calendario scaligero come concerto straordinario e che ha registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita, l'icona indiscussa della musica cantautorale italiana e internazionale Paolo Conte torna dal vivo sabato 20 maggio 2023 al Tam - Teatro Arcimboldi Milano. Un nuovo, speciale appuntamento con il celebre cantautore nella città meneghina, in cui si è appena tenuto il meraviglioso concerto al Teatro alla Scala, la definitiva consacrazione della sua straordinaria carriera.

Un riconoscimento della statura iconica raggiunta da Conte nel panorama musicale del nostro Paese e del suo apprezzamento a livello internazionale. Conte tornerà a Milano a maggio per un nuovo concerto agli Arcimboldi e sarà accompagnato sul palco dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall'Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano).

Ci saranno poi Luca Enipeo (Chitarre) Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto). Inoltre, quest'estate l'artista sarà impegnato con altre tre tappe che avranno luogo rispettivamente martedì 6 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma, sabato 15 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia in occasione di Umbria Jazz e venerdì 21 luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze all'interno del Musart Festival.