Torna Orticola: dall'11 al 14 maggio i giardini Indro Montanelli si riempiono di colori e profumi

Milano – La carnivora Drosera, una delle maggiori "intelligenze vegetali" è il manifesto di Orticola di Lombardia, mostra mercato dedicata ai fiori e alle piante, giunta alla XXVI edizione, che si svolgerà ai giardini pubblici Indro Montanelli dall'11 al 14 maggio.

I fiori e le piante non sono solo ornamenti, sono intelligenti, capaci di adattarsi, di crescere, di moltiplicarsi. Il tema della manifestazione di quest'anno è l'intelligenza artificiale. “Il mondo vegetale che a noi sembra così pacifico, dove tutto appare accettazione, silenzio, obbedienza, è al contrario il luogo dove la rivolta contro il destino è la più veemente e la più ostinata”. Questa frase è tratta da “L’intelligenza dei fiori”, libro del 1907 di Maurice Maeterlinck, Premio Nobel per la Letteratura.

Quest'anno Orticola è anche tecnologica con il Qrcorde, gli spettatori attiveranno più sensi, non solo gli occhi per ammirare un tripudio di colori, ma anche le orecchie per imparare ad apprezzare le singole caratteristiche e curiosità di alcune piante tramite il QRCode con “La voce di Orticola”. Vi saranno 139 espositori, 13 sono presenti per la prima volta, 90 vivaisti e 4 provenienti dall'estero. Saranno loro a mostrare l'intelligenza delle piante, dal Verbascum thapsus, il tassobarbasso delle campagne, dalle foglie tomentose, cioè coperte da una leggera peluria, che sono una strategia evolutiva per resistere alla calura e alla siccità estiva, alle erbacee autodisseminanti come Centranthus ruber, la valeriana rossa o Erigeron karvinskianus, la margheritina dei muri, che lasciano cadere i loro semi in giardino, così da germogliare da sole l'anno successivo.

Le istallazione della fontana, di fronte a Palazzo Dugnani, a cura dell’Ikebana Chapter Ohara del Garden Club Milano, sono dedicate al Giappone che mette in luce il valore della rusticità e della naturalezza attraverso un’accurata ed elegante semplicità. Come materiale principale è stato scelto il bambù, pianta molto diffusa e utilizzata in Giappone, che con le sue particolari caratteristiche può considerarsi una “pianta intelligente”.

I MOMENTI D' INCONTRO Gratuiti, sono più di 80, dedicati al pubblico, sia adulti che bambini, e sono presenti anche quest’anno, grazie all’apporto e al sostegno di Italy Sotheby’s International Realty. Incontri, presentazioni di libri e di giardini, laboratori di decorazione e pittura, visite guidate alla mostra-mercato, corsi tecnici sulle piante e per imparare l’arte del gardening.

EVENTI FUORI ORTICOLA Ancora novità per il circuito di FuoriOrticola, giunto alla quinta edizione, “fiorisce” con le vetrine fiorite e i luoghi di cultura cittadini coinvolti. L’iniziativa 2023 si apre al pubblico già all’inizio di maggio con l’inaugurazione di una mostra fotografica di Mario Carrieri dedicata ai fiori “soggetti” fotografati come “creature” in cui l’estrema bellezza si infrange nella loro stessa fatale caducità. La mostra propone una selezione di circa 12 immagini di grandissime dimensioni, alcune delle quali esposte al pubblico per la prima volta, alle Gallerie d’Italia – Milano, nello spazio dell’Ottagono che ospita al centro l’opera di Arnaldo Pomodoro. Un’occasione per conoscere la ricerca artistica che Mario Carrieri (Milano, 1932), noto fotografo milanese, dedica da oltre quarant’anni al tema della “tragicità dell’umana esistenza”, in mostra rappresentata da opere nelle quali i fiori-attori recitano la tragedia della fragilità della bellezza.

ORTICOLA PER MILANO Anche quest’anno, come fin dalla prima edizione, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso sono destinati al verde pubblico e quest’anno ci sono due grandi novità con due nuovi impegni per l’Associazione a favore della città, il primo è l’adozione degli spazi verdi adiacenti a Piazza Santo Stefano, un’area di grande importanza per la città di Milano, per la sua vicinanza con l’Università degli Studi, il secondo, invece, grazie all' accordo di sponsorizzazione tecnica con la Direzione Cultura del Comune di Milano, Orticola di Lombardia ha prodotto uno studio di fattibilità paesaggistica, a cura di Filippo Pizzoni e Luca Leporati, per ampliare la fruizione culturale degli spazi aperti di Fabbrica del Vapore, con la finalità di promuovere un uso più ampio e flessibile delle sue aree esterne, per dare vita a un vero ‘vivaio’ culturale, che renda gli spazi più fruibili in tutte le stagioni, creare occasioni di scambio, sperimentazione e condivisione anche all’aperto.

I SERVIZI DELL'EVENTO L’acquisto dei biglietti è esclusivamente on line. Come ogni anno a Orticola è presente:

• il deposito piante, per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro per poter proseguire la visita • la consegna a domicilio a pagamento di fiori e piante grandi e ingombranti attivo da venerdì a domenica • il servizio carriole fai da te dove consegnando un documento si può avere in uso gratuito una carriola per il trasporto degli acquisti • gli “Orticola Boys & Girls” riconoscibili dalla t-shirt e dal grembiulone “firmato”, sono a disposizione con i loro carrelli per portare le piante fino ai cancelli

La mostra-mercato è aperta da giovedì 11 a domenica 14 maggio 2023 con i seguenti orari: giovedì dalle 15 alle 19,30, venerdì, sabato e domenica dalle 9,30 alle 19,30. L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni e ai diversamente abili con un accompagnatore.