Open day del Gruppo Cap per cittadini e studenti: tutti i segreti dell’acqua

Milano, 23 ottobre 2023 – Il depuratore di Bresso-Niguarda e il laboratorio Salazzurra dell'idroscalo: il Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, apre i suoi impianti e laboratori a studenti e cittadini che vogliono imparare tutto, su una risorsa preziosa per la nostra vita quotidiana, come è l'acqua. Due appuntamenti, mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre per scoprire tutto sull'acqua che beviamo, che usiamo per cucinare e per lavarci, con l'obiettivo di imparare a rispettarla e preservarla.

Primo open day il 25 ottobre al depuratore Bresso-Niguarda di via Guido da Velate 12 a Milano a partire dalle 9. Il depuratore è un vero e proprio hub dell’innovazione nel settore idrico, sia per le tecnologie che vengono usate, sia per le attività di sperimentazione in corso. "In questo grande impianto non soltanto le acque vengono depurate e purificate in modo che possano tornare nell’ambiente in modo assolutamente sicuro - spiegano dal Gruppo Cap - ma vengono anche trattate per poter essere utilizzate in agricoltura, o addirittura per gli orti urbani del Parco Nord, per i quali è stata realizzata una conduttura dedicata". Ma non solo. Quello di Bresso è molto di più di un depuratore: oggi è una bio-raffineria, capace di produrre biometano sfruttando i fanghi da depurazione, e quindi creare energia rinnovabile, pulita e a km0. Secondo open day il 26 ottobre, a partire dalle 9.30. Aprirà le porte il laboratorio Salazzurra, centro di eccellenza per l’analisi delle acque situato all'Idroscalo (Circonvallazione Est Idroscalo 29 – Ingresso 3 Punta dell’Est – Segrate Milano). Inaugurato nel 2018, il centro ricerche ospita molti laboratori, tra cui quelli dell’acqua potabile dove con le più moderne tecniche vengono controllati oltre 28.000 campioni ogni anno per determinare quasi 800.000 parametri chimici e microbiologici e garantire l’assoluta qualità dell’acqua della Città metropolitana di Milano. E' qui che il team di ricerca geologica si occupa di monitorare la falda acquifera sotterranea per comprenderne la storia, la consistenza e le evoluzioni, utilizzando tecnologie avveniristiche mutuate dall’archeologia e dalla ricerca aerospaziale. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 353 4316375 oppure inviare una mail cap.scuola@educazione.org