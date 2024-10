Only For Pet Lovers, un evento dedicato ai cani di tutte le razze al parco di CityLife a Milano

Milano, 9 ottobre 2024 – Seconda edizione di "Only for pet lovers" domenica 13 ottobre al parco di CityLife di Milano. L'edizione autunnale (e gratuita) è aperta ai cani di tutte le razze che potranno vivere, insieme ai loro padroni, una giornata tra iniziative divertenti e curiose, momenti glamour, giochi, performance spettacolari, cultura cinofila, food sostenibili. Il format ideato e organizzato dall’omonima agenzia milanese specializzata in eventi per pet prevede anche momenti e incontri con esperti professionisti, educatori, associazioni ed aziende del mondo pet.

Ci saranno spettacoli di dog dance con Melissa Munoz, tiktoker e tra le migliori dog dancer della nazionale italiana della disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica e che con la sua performance ha conquistato il pubblico dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Spazio anche al Beauty Lab a cura di Vanessa Locci, una sorta di masterclass in due appuntamenti (uno al mattino e uno al pomeriggio) dove l’esperta pet dog stylist di Mrs. Poodle spiegherà come acconciare i propri cuccioli ed utilizzare alcuni prodotti innovativi per la cura e il benessere dei cani come lo shampoo secco calmante con canapa. The Voice of Dogs, un evento nell’evento ispirato al celebre talent show canoro dove per la prima volta cani e padroni si esibiranno insieme su di un palco mostrando le loro abilità vocali. Una performance umana accompagnata da cuccioli che abbaiano, ululano, si muovono ed emettono suoni, valutata da una giuria per originalità, intensità e stile, in un’atmosfera giocosa anche per il pubblico presente.

Ed ancora, ci saranno attività ludiche come la battaglia con pistole e fucili sparabolle di sapone per cani e l’Arf Arf quiz, un gioco interattivo ed educativo nell’area cani del parco CityLife. A condurlo Luca Gervasi, celebre influencer con ltre 744.000 follower su Instagram e ambassador di Monge. Pest in Show, la sfilata canina aperta a tutti, a cura delle associazioni Onlus Diamoci La Zampa e Gaia Animali&Ambiente, attive da decenni contro l’abbandono e il randagismo. Una “gara” semiseria condotta da Edgar Meyer dove razza, pedigree, eleganza e acconciature non contano, aperta a meticci e trovatelli che sfilando insieme ai loro padroni potranno aggiudicarsi coppe, attestati e omaggi come il più simpatico, il più scavezzacollo, il più pigro, il più schizzato o il più tontolone della giornata.

Non mancheranno le esibizioni dell’istruttrice Pet First Aid Chiara Ceresoli che mostrerà come affrontare situazioni potenzialmente pericolose per i cuccioli, tra tecniche di primo soccorso in attesa del medico veterinario, dalla rianimazione alla rimozione di una zecca. O quella del Servizio Cani Guida dei Lions, ente morale che dal 1959 si occupa di addestrare cuccioli per non vedenti, a dimostrare l’importanza e l’utilità di un cane addestrato per la qualità di vita di chi ha perso l’uso della vista.

A moderare e presentare i momenti clou della Only For Pet Lovers, anche Marzia Novelli di Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione e all’ambiente, tra dirette social (IG youpet_tv, FB youpettv) e interviste al pubblico presente.