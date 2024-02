Nasce a Milano una nuova “casa del vino”. E partono le masterclass

Milano – Si parte con vino icona, l'Amarone della Valpolicella, giovedì 22 febbraio e si chiude con il Sangiovese (il 18 aprile). Arrivano a Milano le masterclass di Doctorwine, il network fondato nel 2011 a Roma da Daniele Cernilli, dedicato a informazione, formazione e diffusione della cultura del vino.

Gli appuntamenti per gli enoappassionati saranno nella nuova "casa del vino" meneghina di Paola Bacchetti in via Privata Gradisca 11 (zona Gallaratese/Musocco), una location aperta al pubblico dove si svolgono corsi di formazione e approfondimento sul vino, e a disposizione delle aziende, dei consorzi, delle associazioni, del trade e di altri operatori per masterclass e meeting, eventi e degustazioni.

Tre incontri di approfondimento rivolti al pubblico, uno al mese, il giovedì sera dalle 19 alle 20.30, guidati da Livia Belardelli (sommelier MasterClass Ais e "flavour coach" in eventi dedicati all'esplorazione sensoriale) e Flavia Rendina (sommelier Ais). "Sono felice di aver realizzato un sogno che avevo da tempo: offrire a tutti gli amici produttori, agli operatori del settore e a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo del vino un punto di riferimento milanese in cui possano ritrovare la competenza, lo spirito e l’approccio di Doctorwine per riunirsi, formarsi e trovare occasioni di crescita, conoscenza e diffusione della cultura vinicola” racconta Paola Bacchetti, direttore commerciale e responsabile eventi.

Il programma delle serate

Primo appuntamento il 22 febbraio, Livia Belardelli condurrà una degustazione sul tema dell'Amarone con dieci vini di altrettante aziende vitivinicole da assaggiare. Il 21 marzo serata dedicata al Piemonte con la degustazione di 8 vini, dal Dolcetto d'Alba al Barbera d'Asti, dal Grignolino al Barolo, accompagnati da Flavia Rendina. Infine il 18 aprile, ancora Flavia Rendina guiderà la degustazione sul tema "Il Sangiovese in Toscana". Tutte le informazioni, il link per la prenotazione, i costi qui: https://www.doctorwine.wine/event/masterclass. .