Mr. Savethewall arriva a Milano: la street art incontra i segni zodiacali

“Ogni artista, prima o poi, si confronta con il tema dello zodiaco”. E Mr. Savethewall, famoso street artist comasco, lo ha fatto rimanendo fedele alla sua ricerca artistica con Astro Kiss Me, una collezione di opere serigrafie su carta ispirate ai 12 segni zodiacali che saranno esposte giovedì 21 novembre alle 18.30 negli spazi della Galleria Deodato Arte in via Nerino 1 a Milano. Le opere, tutte inedite, rappresentano un percorso artistico che trasforma l’antica scienza dell’astrologia in pura espressione visiva, con l’iconico ranocchio Kiss Me.

“Il progetto rappresenta per me il culmine di un percorso, iniziato con le spray can personalizzate e gli NFT del progetto Kiss Me 365”, spiega Mr. Savethewall. “Astro Kiss Me è il mio modo di realizzare un sogno d’infanzia: creare un personaggio da fumetto che riflettesse il mio universo creativo. Sono orgogliosamente del segno del Leone, tanto che il mio primo tatuaggio è stato proprio il simbolo del Leone. Tuttavia, lavorando su Astro Kiss Me, ho voluto mettere lo stesso impegno, dedizione e cura del dettaglio in ogni segno zodiacale, come se ciascuno fosse il mio.”

Guest star della serata è Lumpa, “l’Astrologa della Madonnina”, amata per il suo approccio all’astrologia dissacrante e sincero e seguitissima anche sui social, che per l’occasione condividerà con gli ospiti della Galleria l’oroscopo del 2025. “Mi fa davvero piacere partecipare a questo progetto con la Galleria Deodato Arte e Mr. Savethewall – commenta Lumpa –. L’arte e l’astrologia sono mezzi di espressione universali ed entrambi lasciano spazio a letture e interpretazioni diverse, molto personali. L’astrologia come l’arte ha radici antiche e attraversa il tempo, in una continua evoluzione e trasformazione. Condivido con Mr.Savethewall un approccio positivo. Ricordo sempre a chi mi legge che la vita ha degli aspetti ciclici e che dopo il temporale prima o poi tornerà il sole”.