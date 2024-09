Milano, Ikea apre uno spazio dedicato al sonno: un percorso sensoriale tra cuscini e giochi di luce e ombre

Milano, 14 settembre 2024 – Dormire bene? È fondamentale. Tuttavia, se tutti sanno quanto è importante, per molti è una vera e propria sfida. Secondo l’ultimo Life at Home Report – la ricerca con cui kea ogni anno, indaga l’evoluzione della vita in casa – il 55% considera il sonno come l’attività condotta tra le mura domestiche più importante per stare bene. Secondo le stime di AIMS, circa 1 adulto su 4 fa fatica a dormire, con una maggiore incidenza nelle donne (circa il 60%).

Tra le cause principali di un “cattivo” sonno il lavoro e lo stress occupano una posizione di rilievo: orari di lavoro prolungati, jet lag e un sonno irregolare sono fattori che influenzano negativamente la qualità e l’efficacia del riposo di ogni individuo.

Proprio per questo, a Milano, Ikea Italia ha voluto creare un evento speciale: una mostra immersiva per celebrare l’importanza del buon riposo e ispirare le persone creando un’oasi di relax nel caos cittadino. Attraverso un percorso sensoriale fatto di cuscini, morbidi tappeti e giochi di luci e ombre, i visitatori potranno scoprire curiosità sul sonno e pratiche per il buon dormire, un vero e proprio viaggio nei 6 elementi essenziali: comfort, arredamento e ordine, suono, qualità dell’aria, temperatura e luce. Ognuno di questi elementi trova, infatti, la propria rappresentazione in una stanza differente che lo racconta in chiave artistica attraverso gli iconici prodotti Ikea. La mostra - allestita in uno spazio all’angolo tra via Vincenzo Capelli e via carlo De Cristoforis, in zona corso Como/ piazza Gae Aulenti – è aperta da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre, dalle 10 alle 22.

Ikea Italia ha scelto l’accademia Aims come partner, trovando in questo progetto delle importanti sinergie che hanno permesso di sviluppare e approfondire i benefici dei 6 elementi essenziali del buon dormire, promuovendo così una cultura dell’Igiene del Sonno, ispirando, attraverso lo spazio immersivo realizzato, sempre più persone nel trovare soluzioni per riuscire ad avere un sonno migliore e di qualità.

“Dormire bene in maniera regolare e per un lasso di tempo sufficiente è fondamentale per ottenere una buona qualità di vita, migliore produttività e benessere generale. Le condizioni ambientali e i ‘luoghi’ deputati al riposo rivestono un ruolo molto importante nel raggiungere questi obiettivi, in quanto possono contribuire al corretto bilanciamento del ritmo sonno-veglia ed al raggiungimento di un sonno ristoratore”, questo l’assunto che evidenzia AIMS, l’Accademia Italiana di Medicina del Sonno.