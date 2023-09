Monzino Run, la corsa per il cuore: partenza domenica alle 10 ai Giardini Montanelli

Milano – La corsa del cuore, Monzino Run, domenica 17 settembre con partenza alle 10 ai giardini Indro Montanelli. La competizione benefica in favore della Fondazione Ieo-Monzino, aprirà la Milano Heart Week, la settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare.

La Monzino Run è un evento non competitivo e aperto a tutti, con il percorso di 5 km o 10 km, di corsa o anche una semplice camminata insieme alla famiglia e agli amici. L’attività fisica è una delle forme più importanti di prevenzione per le patologie cardiovascolari. L' intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Ieo-Monzino a sostegno della ricerca scientifica, in particolare, per lo studio delle patologie coronariche, valvolari e aortiche del Monzino, diretta dal Dott. Paolo Poggio, dedicato alla stenosi valvolare aortica, il disturbo delle valvole cardiache più diffuso al mondo per cui a oggi non esiste un’alternativa farmacologica alla sostituzione valvolare per via chirurgica o transcatetere.

“Lo sport è un pilastro della prevenzione cardiovascolare. Anche gli studi più recenti – dichiara il professor Giulio Pompilio, direttore scientifico del centro cardiologico Monzino – continuano a confermare che chi pratica attività fisica regolarmente presenta una riduzione fino al 40% del rischio di sviluppare problemi cardiaci rispetto ai sedentari. E in particolare la corsa è importante per la salute del cuore, perché permette di potenziare una serie di funzioni a livello cardiaco e favorisce la produzione da parte dell’organismo di sostanze antinfiammatorie e antiossidanti”.

La giornata sarà rallegrata dall’intrattenimento musicale di Niccolò Giustini di RTL 102.5, che animerà il palco ai giardini Indro Montanelli, mentre Paolo Marcandelli, ballerino professionista di break dance ed ex-paziente del Monzino, aiuterà a far scaldare gli iscritti alla Monzino Run prima della gara e a farli scatenare in balli di gruppo a fine corsa. A disposizione di tutti sarà anche presente uno stand dell’American Heart Association che insieme agli infermieri del Monzino mostrerà una serie di simulazioni di manovre di primo soccorso cardiologico. La Milano Heart Week del Monzino è nata per diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare, rivolgendosi a cittadini di ogni età con linguaggi semplici e alla portata di tutti. Le malattie cardiovascolari, pur avendo un’incidenza altissima, sono anche quelle di cui si conoscono meglio i fattori di rischio e per le quali sono disponibili numerose strategie di prevenzione che possono essere messe in atto, a partire da piccoli cambiamenti negli stili di vita. Ci si può iscrivere direttamente la mattina della corsa e si partecipa con una donazione a partire da 10 euro.