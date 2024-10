Mille Mila Bici a Milano, domenica 6 ottobre la pedalata per le vie della città: orari e percorso

Milano, 5 ottobre 2024 – Tutto pronto a Milano per la ‘Mille Mila Bici’, una pedalata per le vie del capoluogo lombardo.

L’iniziativa, promossa da Legambiente e altri sostenitori della mobilità urbana sostenibile, non è una semplice manifestazione, ma una pedalata gratuita volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ciclabilità quotidiana e della transizione ecologica nei trasporti.

Secondo gli organizzatori, il focus dell’evento è dimostrare come l’uso quotidiano della bicicletta possa contribuire alla sicurezza stradale e alla riduzione del consumo energetico, in linea con la “vision zero” dell’UE, che mira ad azzerare le vittime della strada.

“È la grande festa della ciclabilità per cittadini di ogni età, abilità e genere. La bicicletta offre alle città soluzioni semplici per problemi molto complessi”, ha spiegato Legambiente.

L’appuntamento è per domani, domenica 6 ottobre, alle 9:30, con partenza 10:30 da viale Gadio.

Il percorso di 16 km è adatto a tutti e si snoderà principalmente intorno alla cerchia dei Bastioni, per promuovere l’idea di chiudere periodicamente al traffico motorizzato questa area, come proposto dalla task force su mobilità attiva e sicurezza stradale sostenuta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

L’itinerario: viale Gadio - via Legnano - piazza Lega Lombarda - Bastioni dl Porta Volta - viale F. Crispi - piazza XXV Aprile - Bastioni di Porta Nuova - piazza principessa Clotilde - viale Monte Santo - piazza della Repubblica - viale Città di Fiume - Bastioni di Porta Venezia - piazzale Oberdan - corso Buenos Aires piazzale Loreto - via Porpora - viale Lombardia - piazzale Gabrio Piola - viale Romagna - piazzale Susa - corso Plebisciti - piazzale Dateo - corso Indipendenza - piazza Risorgimento - corso Concordia piazza del Tricolore - viale Bianca Maria - piazza Cinque Giornate - viale regina Margherita - viale Caldara - piazzale Medaglie d'oro - viale Filippetti - viale Beatrice d'Este - piazzale dl Porta Lodovica viale Gian Galeazzo - piazza Ventiquattro Maggio - viale D'Annunzio - viale Papiniano - viale di Porta Vercellina - piazzale Baracca - piazza Conciliazione - via Boccaccio - piazza Virgilio - via Boccaccio piazzale Cadorna - via Minghetti - piazza Castello corsia tram fino a via Lanza dove la manifestazione si concluderà.

Sarà possibile iscriversi anche all’ultimo momento prima della partenza. Ai primi 1000 iscritti la maglietta di Mille Mila Bici in omaggio. ISCRIZIONI