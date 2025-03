Milano, torna iI Vermouth al Mercato Centrale

Milano, 26 marzo 2025 – Doppio appuntamento il 28 e 29 marzo al Mercato Centrale Milano con il Vermouth, un’icona dell'aperitivo italiano. Il Mercato di via Sammartini ospita due eventi per dedicati alla scoperta di questo celebre vino aromatizzato con Artemisia, spezie, erbe e fiori, fortificato con alcol e zucchero, nato nel XVIII secolo a Torino e diventato un protagonista indiscusso della miscelazione internazionale. Un vino liquoroso che ha una storia millenaria e che negli ultimi anni la miscelazione contemporanea l’ha riportato in auge nel momento dell'aperitivo, ma anche come nel dopocena servito liscio o con ghiaccio. I due appuntamenti sono pensati per gli appassionati e anche per i curiosi che vogliono conoscere ogni sfumatura di questo raffinato ingrediente. I bartender di Mercato Centrale Milano e gli esperti di Affini Distillerie Subalpine guideranno gli ospiti in un’esperienza sensoriale unica, fatta di degustazioni, racconti e cocktail esclusivi. Le serate prevedono una degustazione tematica, un percorso in tre tappe per esplorare il passato, il presente e il futuro del Vermouth grazie alle creazioni di Distillerie Subalpine accompagnata dai Cocktail by Affinii, tre signature drink realizzati con i prodotti di Distillerie Subalpine, per assaporare il Vermouth nelle sue più affascinanti declinazioni.

Diverse anche le modalità di degustazione: in purezza (straight) on the rocks o come Vermuttino, spritz in salsa sabauda con il caratteristico Red Vermouth di Torino. Per tutti una degustazione gratuita del liquore Noisette, gioiello della tradizione chivassese del ‘900. Per chi desidera sarà allestito un corner corner dedicato all’acquisto delle pregiate bottiglie Distillerie Subalpine, a cura di Affini. Dove: Cocktail Bar, Mercato Centrale Milano (Stazione Centrale - via Sammartini, angolo piazza Quattro Novembre) Quando: 28 e 29 marzo dalle 17.00