Milano, sul palco del teatro Pime il 12 novembre alle 21 l'ensemble di gospel One Spirit Inside

Milano – Gospel & Christmas, decima edizione del concerto benefico, il 12 dicembre alle 21 al Teatro Pime di via Mosè Bianchi organizzato dall’associazione Black Inside che sostiene dal 2016 il progetto Be Spirit Voice to Freedom, ideato dagli stessi coristi che si esibiscono in concerti gratuiti e solidali. Sul palco il coro amatoriale di gospel contemporaneo, dal nome molto significativo che esprime il loro ideale, One Spirit Inside diretto da Ulrica de Georgio accompagnata al pianoforte da Daniele Perini che si esibirà nel tradizionale concerto di fine anno.

L’associazione Black Inside è nata dall'entusiasmo di un gruppo eterogeneo con diverse origini, storie e idee per promuovere la musica gospel contemporanea con l’organizzazione di concerti a sostegno di associazioni e onlus e per valorizzare il patrimonio della musica gospel realizzata in una versione moderna e attuale.

L’associazione vive grazie al sostegno dei soci, degli sponsor e dei concerti di autofinanziamento. Black inside e il coro, oltre allo scopo umano e didattico, ogni anno, programmano, organizzano e finanziano concerti per raccogliere fondi per realizzare progetti come il sostegno ai giovani, alle famiglie e alle persone con disagio fisico o psicologico.

I ricavati dei concerti degli ultimi anni sono stati devoluti alla Piccola Casa del Rifugio, all’associazione italiana glicogenosi, al piccolo Cottolengo Don Orione, all’associazione “Sonoramente” per Alzheimer, alla Legambiente di Trezzano, alla chiesa Santi Giacomo e Giovanni- per rifugiati Ucraini, al parco del Centenario per Animal's Emergency, al teatro Don Besana per Le Sfumature di Alessia, alla chiesa S. Carlo commemorazione Padre Turoldo, all’Ecoteatro Milano “Live The Beat”, al teatro Barrio’s per Help3 per Emoazione in Tanzania e alla Sacra Famiglia Cesano Boscone Il programma di martedì prevede l’ interpretazione di brani di gospel contemporaneo e di musiche tradizionali natalizie dedicando ogni nota a chi soffre nel mondo, all’essere umano di qualsiasi etnia o religione. L’acquisto del biglietto https://ONESPIRITINSIDE.eventbrite.it