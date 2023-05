Milano celebra il Manzoni a 150 anni dalla morte: la sua casa aperta (gratuitamente) fino alle 22

Milano – Entra nel vivo il programma dedicato ad Alessandro Manzoni, uno dei più grandi scrittori italiani, nel centocinquantesimo dalla morte, avvenuta il 22 maggio 1873. Segnatevi in calendario un evento da non perdere, proprio il 22 maggio, con l’ingresso gratuito fino alle 22 a Casa Manzoni.

A corredo un intenso programma che prevede la deposizione della corona sulla tomba dello scrittore, al Famedio, e il Requiem di Verdi eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Milano in Duomo.

Casa del Manzoni (via Morone 1) fu residenza dello scrittore e della sua famiglia dal 1813 fino alla sua morte. Il museo riallestito da Michele De Lucchi nel 2015, propone una visita in dieci sezioni, a ripercorrere, attraverso gli arredi e le opere d’arte esposte nelle sale, i diversi itinerari nella vita e nell’opera dello scrittore. Dalla famiglia ai ritratti, dai paesaggi del romanzo alla sua passione per la botanica, dagli amici agli scrittori che lo presero a modello, dalla camera da letto allo studio in cui nacquero I promessi sposi. Nella stessa giornata, ossia il 22 maggio, è prevista l’emissione e l’annullo del francobollo dedicato all’anniversario. Casa del Manzoni ospiterà in autunno due mostre a tema e durante l’estate saranno promosse letture teatrali dell’opera e sulla figura dello scrittore.