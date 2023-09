Milan el gh’aveva on circh romano monumental segond al Colosseo

Nissun le sa, ma el nost Milan el gh’aveva on circh romano monumental, segond solament al Colosseo e all’anfiteater de Capua, figures ti! L’era staa construii del Massimiano fra el III e el IV secol, quand “Mediolanum” l’era la capital dell’Impero Romano d’Occidente. Gladiator, naumachie e giocolier faseven sognà almen 35.000 spettator.

Poeu el Barbarossa in del 1162 el spacca giò tutta la cittaa e anca i rest dell’anfiteater. E poeu, on bel po’ dopo, in del 1892, l’è passaa el Buffalo Bill de Milan per la tournée europea del so spettacol “Wild West Circus” e i spettacol colossal i faseven a la noeuva Arena, on gran anfiteater voluu del Napoleon per rinverdì i fasti dell’antica Mediolanum.

E la passion di milanes per el circh l’è diventada grandiosa! Che poe el circ l’è la metafora de la vitta de num milanes: chi pussè de num l’è espert de equilibrism (fra milla lavorà), funambolism (de on tram a l’alter) e piatt cines (da la schiscetta al ristorant)? E incoeu, se g’hemm? L’Anfiteater de la Martesana l’è voeun di post pussè caratteristich del parch de quest navili, costruii in del 1978, l’è ideal per el circh contemporaneo. Allora per quej che voeur profittaa, questa fin de settimana el gh’è on bel festival, ciamaa “Fuori Asse”: quatter dì de spettacol de circh internazional, organizzaa de la energica comitiva Quattrox4, che come num Duperdu (che fa quatter) hinn brav a moltiplicaa occasion per fa viv la cultura, l’arte e la felicittà.