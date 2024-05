WOW Spazio Fumetto ospita Meet&Play: tre pomeriggio di videogame e non solo

Milano – Lo WOW Spazio Fumetto ospita la seconda edizione di Meet&Play, ciclo di sessioni pomeridiane di playtest aperto al pubblico. Ma anche incontri con esperte ed esperti del settore videoludico. Per tre venerdì consecutivi (oggi 17 maggio, 24 e 31 maggio), grazie all’evento pensato dallo studio di design indipendente We Are Muesli, ci sarà l’occasione non solo per testare giochi e videogiochi, e confrontarsi su meccaniche, regole, finali da progettare, ma anche per riflettere sull’importanza degli esperimenti e delle contaminazioni nel game design.

I prototipi di gioco presentati saranno in gran parte quelli degli studenti e delle studentesse del trienno di Produzione Game di SAE Institute Milano, con circa 20 tra board games e videogames di ogni genere e tipologia già annunciati. Il filo conduttore della sperimentazione lega anche i talk che si alterneranno nei tre pomeriggi.

Aprono il 17 maggio l’intervento di Matteo Pozzi (We Are Muesli) sull’attuale esperienza di sviluppo del videogioco “slice-of-life” In Their Shoes, e di Greta Carrara sulle tecniche per rendere un gioco accessibile, mentre il 24 maggio Pietro Polsinelli si occuperà di game design e teatro, e Cristina Resa di strategie di scrittura e di adattamento di un videogioco per comunicare in modo non escludente. Per finire, il 31 maggio Nicoletta Gomboli e Giulio Bordonaro (This is Not a Duo) parleranno del rapporto tra game design e intelligenza artificiale, e Lorenzo Redaelli della sua esperienza autoriale con la visual novel Mediterranea Inferno (premio Excellence in Narrative al recente IGF di San Francisco). In chiusura, il 31 maggio, concerto con Game Boy di Kenobit. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione su Eventbrite.

La prima edizione del 2023 aveva contato 200 partecipanti e 16 prototipi di giovani game designer.