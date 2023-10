Villa Arconati, appuntamento con ‘Agenda 2030’: una domenica tra letteratura e sostenibilità

Milano, 19 ottobre 2023 – Nuovo appuntamento, a Villa Arconati - Fondazione Augusto Rancilio, a Castellazzo di Bollate, nel Milanese, con “Agenda 2030”.

Domenica 22 ottobre, alle 11, andrà in scena ‘Letteratura e sostenibilità, quando racconti e romanzi salvano il pianeta’. Un appuntamento culturale dentro la storia e in mezzo alla natura con una domanda: ‘Cosa può fare la poesia, e dunque la letteratura, per un cambiamento climatico dentro di noi?’. Da Francesco d’Assisi a Gabriele d’Annunzio passando per Giacomo Leopardi abbiamo parole verdi che ci aiutano a capire come il pianeta ha bisogno di noi lettori.

Interviene la professoressa Claudia Berra dell’Università Statale di Milano, Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory recita il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi; passaggi da I Promessi Sposi di Manzoni, testi di Giacomo Leopardi fino ad un omaggio a Gabriele d’Annunzio e il suo rapporto con la natura.

L’evento è connesso con il 4° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, organizzato da Regione Lombardia, che ogni anno dà voce alle realtà impegnate per la transizione nel sistema sociale ed economico della Lombardia. Il 26 ottobre, durante la giornata conclusiva del 4° Forum, sarà sottoscritto il nuovo Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, che raccoglierà il nostro impegno e quello di tutti gli altri soggetti portatori di interessi pubblici e collettivi nel costruire una Lombardia sempre più sostenibile.

Ingresso gratuito con, a seguire, breve visita alla villa per i partecipanti all’evento.