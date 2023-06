Milano, Le Biciclette Art Bar & Bistrot compie 25 anni: grande festa mercoledì 14 giugno

Milano, 11 giugno 2023 – Un quarto di secolo di vita per Le Biciclette Art & Bistrot in zona Corso Genova, i festeggiamenti, con apertura al pubblico, mercoledì 14 giugno dalle 18.

Aperto da Ugo Fava nel 1998 da un preesistente negozio di biciclette, era ed ancora oggi un locale di tendenza rimanendo negli anni nella sua formula innovativa e vincente per la città dando spazio a designer, artisti e musicisti oggi quotati nei mercati internazionali, con attenzione a pittura, fotografia, arte digitale, street-art, design e moda.

Da Sammartano a Bros, da Blue and Joy a Yux, da Barbara Crimella a Bragatt, in molti hanno “calcato” le pareti del locale, i musicisti come Jack Jaselli e Joan Thiele e Imany hanno suonato sul suo palcoscenico, mentre alla consolle sono passati da Bruno Bolla a Danilo Paz, da Franco Moiraghi a Matteo Ceccarini Senza dimenticare i nomi del design, tra i tanti: Catellani e Smith, Edra, Cinelli, Valenti Luce con i modelli cult Pistillo e Medusa.

L’intera squadra formata da Ugo, Silvia, Bruno, Andrea il Baffo, Matteo Pit Stop, Manuel Veloce, Tommy, Veronica, Nicole, Hassan e Jacob brinderà accompagnata dal dj set di Danilo Paz. Quattro sono i cocktail scelti per il compleanno: l’intramontabile Imbruttito (con Campari e Cynar) nato con il Milanese Imbruttito, il milane best seller F205 con zafferano, Martini bitter e prosecco, e poi due novità per l’estate, Silvia c’è con gin, bollicine rosé e soda al pompelmo rosa, e il freschissimo Barabitt (monello in milanese), un twist del Paloma con tequila, lime, sciroppo di agave e Red Bull Organics Lemon e Orange.

Oltre all’aperitivo, con pinse e stuzzichini (polpette, crocchette, hummus e salumi), ci sarà come sempre la possibilità di mangiare sino a tardi dai classici burger di carne, incluso lo special El Burger de Milan con Luganega, verza e Zola diventato negli anni un must del locale al burger vegetale, dalle nutrienti #BiciBowl a base di riso basmati agli amati Special (costoletta, tagliata, ravioli e spaghetti).

Dal 2020 il locale ha aperto il dehors #GardenLeBiciclette, inaugurato trasformando via Torti - su cui affaccia il locale - con cascate di verde e i tavolini distribuiti lungo il marciapiede al posto delle automobili in sosta secondo una tendenza molto in voga a New York che ancora una volta il locale di Ugo Fava ha saputo anticipare.

La serata sarà vivacizzata con magliette colorate e lacci porta cellulare con la data del compleanno e le stringhe logate per ricordare il traguardo di mezzo secolo di vita.