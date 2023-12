Lainate, a Villa Litta la mostra “Il Presepio nell'incanto di Natale”

Lainate, 4 dicembre 2023 – Venticinquesima edizione per la mostra dei presepi che si svolge ogni anno nella sale di Villa Litta a Lainate. Organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe con il patrocinio del comune, quest'anno avrà come titolo 'Il Presepio nell'incanto di Natale' e sarà inaugurata sabato 8 dicembre alle ore 15. Un titolo un po' originale proprio come sarà la Mostra di quest’anno tutta dedicata ai bambini.

"Avendo negli occhi le immagini dei film dedicati al Natale e delle colonne sonore che da sempre accompagnano quelle immagini, con il sapore dello zucchero filato e dei lustrini che brillano della slitta e delle renne, la mostra accompagnerà in quell’incanto che da sempre è nel cuore degli adulti e che ancora vorremmo trasmettere alle nuove generazioni - spiegano gli organizzatori - la novità dell'edizione 2023 è un'iniziativa rivolta ai bambini dal titolo 'Un pensiero per Natale': durante tutto il periodo prenatalizio sono invitati a visitare la mostra e a imbucare nella cassetta delle lettere un proprio pensiero riguardante la festività".

Il 23 dicembre ci sarà un momento di festa, durante il quale saranno letti alcuni pensieri tra i più belli e interessanti. Si potrà visitare la mostra fino al 7 gennaio. Questi gli orari di apertura: festivi e prefestivi dalle ore 10.00-12.30 /15.00-18.30. Dal 26 dicembre anche feriali solo pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.30 Il 25 dicembre la mostra è chiusa. E dall'1 al 5 gennaio apertura solo pomeridiana dalle ore 15.30-18.30. L’ingresso alla mostra è gratuito.