Appuntamento a Lainate con il Cineambulante

Lainate (Milano) - Tappa invernale a Lainate per il "Cineambulante", la rassegna cinematografica itinerante, ideata e organizzata da Maurizio Casula. La rassegna porta il cinema in luoghi insoliti e con modalità modalità diverse dalla classica arena, per stimolare nel pubblico l'esperienza della condivisione.

L'appuntamento è giovedì 7 dicembre alle ore 17 all'Urban Center di largo Vittorio Veneto con la proiezione di "The nightmare before Christmas" un film di culto del 1993, regia di Herny Selick e prodotto dalla mente di Tim Burton. Il pomeriggio verrà presentato da Pietro Ubaldi storico doppiatore di cartoni animati e film. Sue sono le voci di Hector Barbarossa nella serie "Pirati dei Caraibi", sua la voce di Scooby Doo e dello sceriffo di Cars 2 e 3 e di altre centinaia di personaggi di cartoni animati e videogioghi.

L'ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a Biblioteca.lainate@csbno.net oppure telefonando al numero 02 939 82 08. La trama del film è nota: Jack è il re della città di Halloween che ogni anno organizza l'omonima festa. Dopo aver casualmente scoperto l'esistenza di un mondo parallelo, dedicato al Natale, decide di portare questa nuova festa, più allegra, ai suoi concittadini, con esiti del tutto imprevisti. Il film ha ricevuto una candidatura al premio Oscar per i miglior effetti speciali ed è diventato capostipite di una serie di film che hanno imitato il suo stile.