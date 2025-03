L come Libano: alla Barona suoni, racconti e sapori del Medio Oriente

Milano, 24 marzo 2025 – Suoni, danze e spezie, nello spettacolo "L come Libano" in scena mercoledì 26 marzo negli spazi del centro culturale di via Ambrogio Binda 30 (quartiere Barona) a Milano. Si tratta di un nuovo appuntamento della rassegna "Alfabeto di Parco", manifestazione organizzata da "Parco", il Polillo ARt COntainer di Milano, e dedicata alle culture del mondo e agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento.

Il programma

Quella di mercoledì 26 marzo sarà una una serata in cui i suoni e le melodie del Medio Oriente si alterneranno a racconti, letture, danza e proiezioni video. Alle ore 19 è in programma un dj set con specialità libanesi di contorno. Nel corso della serata sarà aperto un bar, gestito da 10gradinord, storico locale radicato nel quartiere Barona e specializzato in birre artigianali italiane e cibo sostenibile di qualità.

I protagonisti di "L come Libano" saranno il musicista libanese Ghazi Makhoul (oud e voce), Massimo Latronico (chitarra classica), Luca Canali (percussioni) ed Eli Sias (esperta di danze orientali), oltre al giornalista libanese Camille Eid (voce narrante), che a Milano dirige l'associazione Araba Fenice, Centro studi sulle culture del mondo arabo, e che per l’occasione leggerà alcune pagine tratte da "Il Profeta" di Kahlil Gibran, probabilmente lo scrittore libanese più famoso e più letto al mondo.

Al centro della performance le melodie spirituali e senza tempo delle musiche libanesi e di quelle tradizionali di altri Paesi del mondo arabo.

Il ciclo

"Con questo evento - afferma Antonio Ribatti, direttore artistico di Alfabeto Parco - vogliamo proseguire il nostro viaggio alla scoperta di musiche e culture di tutto il pianeta. Nei mesi scorsi abbiamo esplorato, per così dire, l’India, con il lascito universale del grande Ravi Shankar, e la Giamaica di Bob Marley. Questa volta al centro della nostra narrazione ci sarà il Libano, piccolo Paese che, nonostante sia da anni martoriato da conflitti, è permeato di una cultura fortemente cosmopolita e da una vivace scena musicale dove i suoni della tradizione convivono con il pop, il rock, l’avanguardia, l’elettronica e così via".

Inizio live ore 20.30, ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link www.eventbrite.it.