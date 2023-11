La nuova tendenza del bere arriva a Milano: alla scoperta della kombucha

"Le cene leggendarie" alla scoperta" della kombucha. Succede a Milano dal 7 novembre al 2 dicembre. Ma andiamo per ordine, la kombucha è un antico tonico orientale, fresco, leggermente effervescente, che si ottiene dalla fermentazione di un tè zuccherato con l'aggiunta di scoby.(acronimo inglese di symbiotic culture of bacteria and yeast), una coltura simbiotica di batteri e lieviti che favorisce la digestione, promuove un benessere generale, supporta il sistema immunitario e migliora la vitalità. Legend Kombucha è una delle prime brewery artigianali italiane che produce questa bevanda amata e conosciuta in tutto il mondo, dalle innumerevoli proprietà benefiche. Ora per far conoscere questo tonico ha deciso di organizzare una serie di appuntamenti durante sarà possibile gustare Legend Kombucha in accompagnamento a diversi piatti, dalla cucina mediterranea a quella asiatica, ma anche in momenti diversi della giornata, dalla colazione al brunch fino al dopocena.

Gli appuntamenti

A partire dal 7 novembre e per una settimana alcuni dei principali piatti del nuovo menu di Al Mercato Steaks and Burgers, in corso Venezia 18, saranno consigliati in pairing con Legend Kombucha. Tra le proposte, alcune delle quali di ispirazione orientale, il sashimi di salmone su letto di cavolo cappuccio in citronette, zenzero rosa marinato, salsa yuzu e sesamo al wasabi accompagnato da Legend Kombucha Ginger Bomb. Dal 28 novembre fino a sabato 2 dicembre le occasioni per conoscere questa bevanda saranno all'Issei Rooftop, la nuovissima terrazza del Radisson Collection Hotel, in via santa Sofia 37, specializzata in cucina Nikkei, che nasce dall'unione tra la cultura giapponese e quella peruviana. Al cocktail bar verranno serviti quattro signature drink realizzati per l’occasione con Legend Kombucha come ingrediente principale.