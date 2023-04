Immanuel Casto e Romina Falconi a Milano: “Sul palco con l’orchestra portiamo la nostra unicità”

Immanuel Casto e Romina Falconi arrivano all'Auditorium Fondazione Cariplo di largo Mahler a Milano. Domani, giovedì 6 aprile, alle 21 il Casto Divo e la principessa pop portano in scena l'Insegnami la Vita Tour. Un tour di grande successo che, nato da una suggestione, è diventato una realtà più che convincente. E quasi pionieristica.

"Siamo diventati soci e ci aiutiamo sempre anche molto dietro le quinte (i due cantautori hanno fondato l'etichetta indipendente Freak&Chic, ndr), abbiamo fatto diverse collaborazioni e ci eravamo sempre ripromessi di replicare - racconta Romina Falconi -. Non coincidevano mai i tempi dei nostri impegni, però. Poi abbiamo organizzato un tour nei club ed è andato benissimo. Il nostro sogno era poi quello di inserire anche la partecipazione di un'orchestra dal vivo". E che orchestra: la Gaga Symphony Orchestra. Ovvero una formazione - in questo caso è il formato "da camera" - di giovani musicisti che vanta collaborazioni con molti dei più grandi nomi della musica internazionale.

"Per noi più che un sogno, questo tour teatrale con brani riarrangiati con l'orchestra era una fantasia, qualcosa che non si sarebbe mai realizzato - spiega Immanuel Casto -. E invece siamo riusciti a trasformarlo in realtà. Una realtà che esalta la comicità di canzoni nate comiche e che ci permette di valorizzarne altri". Cantautori, ma anche produttori, compositori: Immanuel Casto e Romina Falconi scrivono ogni cosa della loro produzione. E questo, soprattutto nei live, si percepisce. "Ci abbiamo messo il cuore - prosegue il Casto Divo -. In questo tour nei teatri, in particolare, riusciamo a raccontare cose di noi che di solito nei club non si può fare. Siamo molto contenti, riusciamo a mischiare il dionisiaco con l'apollineo".

Orchestra, teatri, versioni del tutto inedite di brani che il pubblico conosce a memoria e che nell'Insegnami la Vita Tour vengono stravolte: Immanuel Casto e Romina Falconi cambiano ancora una volta le carte in tavola. "Le persone si abituano a un prodotto e quindi si aspettano di ritrovarlo poi uguale, o molto simile, nel tempo - commenta la cantautrice romana -. In realta noi siamo sempre diversi. Ho sempre sognato di fare la principessa pop, spesso però bisogna fare i conti con le aspettative del pubblico".

Quali sono i brani più sorprendenti con il nuovo arrangiamento? "Sangue e incenso" afferma Immanuel Casto, "'Tienimi ancora', con gli archi diventa molto struggente. Il pubblico ha reagito in un modo che non mi aspettavo" sottolinea Romina Falconi.