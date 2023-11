Il Vagues Saxophone Quartet protagonista del concerto di San Martino

Si rinnova anche quest'anno a Bollate l'appuntamento con il "Concerto di san Martino" giunto alla 26esima edizione. L'appuntamento è sabato 11 novembre alle ore 21 nella chiesa di San Martino. Di scena il "Vagues Saxophone Quartet" composto da Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia Quirico, Salvatore Castellano. Il Vagues è un ensemble modulabile di saxofoni che va oltre i tradizionali canoni del quartetto, sfruttando al meglio tutte le combinazioni timbriche che quattro interpreti, fondamentalmente polistrumentisti, possano offrire. Per San Martino 2023 l'ensemble presenta un nuovo programma che propone la "trascrizione" come attività creativa del compositore, in grado di farci scoprire le potenzialità musicali di un'opera. Protagonista la musica di Handel, Reger, Sciarrino, Mussorgsky, Escaich, De Falla, Gershwin. L'evento è organizzato da Accademia Vivaldi e Csbno Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, in collaborazione con il Comune di Bollate e una rete di associazioni del territorio. L’obiettivo è costruire un vero e proprio 'polo culturale' nella nuova sede di Cascina del Sole dell'istituto musicale "Cttà di Bollate". L'ingresso è libero.