Il Magnete del quartiere Adriano a Milano: dov’è e cosa si può fare

In via Adriano 107 a Milano ha preso vita uno spazio polifunzionale che genera cultura e comunità. Magnete nasce grazie al bando “Spazi in trasformazione“ promosso da Fondazione Cariplo, ma soprattutto grazie alla caparbietà di chi in questo quartiere ci crede davvero. Per anni, il Quartiere Adriano è stato considerato una terra di mezzo, urbanisticamente isolata, priva di punti di riferimento. Oggi, grazie a Magnete, sta diventando un laboratorio urbano a cielo aperto, dove la cultura è lo strumento per ricucire le distanze. I 420 metri quadri di Magnete ospitano laboratori, incontri, spettacoli teatrali, progetti per bambini, corsi di formazione e momenti conviviali. Ma più del calendario eventi, a colpire è lo spirito che si respira dentro questo spazio: accogliente, plurale, attento.

L’occasione per una visita nell’immediato è in programma con la quinta edizione degli Adriano Community Days, da domani al domenica. Questo festival offre una serie di eventi gratuiti, tra cui laboratori per bambini, spettacoli teatrali e performance musicali, con l’obiettivo di coinvolgere gli abitanti del quartiere e promuovere la coesione sociale. Si comincia domani con un pomeriggio dedicato all’accessibilità culturale, tra giochi, progetti e riflessioni promossi da associazioni e teatri del quartiere.

Dopo un originale “Eyeperitivo“ per socializzare senza parole, la kermesse si chiude con “Je Vous Aime“, performance poetica firmata da Diana Anselmo. Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo, racconta che "Magnete è uno spazio che le persone possono sentire loro: per la cultura, per l’educazione, per stare insieme. La cultura non deve restare al centro: deve essere ovunque". A Magnete ogni dettaglio parla il linguaggio della cura e dell’ascolto: dalle sale adattabili alle esigenze degli ospiti, al personale che accoglie con il sorriso chiunque abbia un’idea da proporre o un sogno da coltivare. Chi cerca la cultura dove sembra non esserci, a Magnete scopre che invece c’è già, pronta a vibrare. Basta solo avvicinarsi. Proprio come fa un magnete.