Iconico, la gelateria per tutti i gusti apre in corso Buenos Aires

Milano – Iconico Gelateria concede il bis a Milano. Dopo l’apertura del primo shop in via Molino delle Armi 31, l’anno scorso, ecco l’inaugurazione in corso Buenos Aires 2.

Il nuovo locale rispecchia la filosofia del brand, con le immagini e i colori che caratterizzano Iconico e, soprattutto, una selezione di gelati per tutti i gusti e per tutti i palati, che spaziano dai più tradizionali ai più creativi fino a quelli senza glutine, lattosio e zucchero.

Iconico nasce da un’idea di quattro amici di lunga data – Michele Pedroni, Edoardo Proverbio, Alessandro Pagliacci e Luca Perotta - con il desiderio di creare un progetto in comune e unire le forze. Si tratta di un brand legato al mondo del gelato che gli stessi creatori definiscono come “fresh&young, artisanal healthy” ed anche un po’ “unconventional”.

L’aspetto dell’artigianalità e il concetto di ‘healthy’ si legano in Iconico innanzitutto nella selezione della materia prima di qualità, nella lavorazione del prodotto e anche nella scelta di realizzare alcuni dei gusti di gelato Sugar, Gluten e Lattosio free, per venire incontro alle esigenze di tutti. Per trasmettere meglio questo concetto sono state infatti create delle sottocategorie all’interno dei gusti. ICONICO classic, con gusti più tradizionali; ICONICO healthy, cui appartengono i gusti privi di glutine, lattosio e zucchero; ICONICO unconventional che si rifà a quella gamma di prodotti più originali che meglio rappresentano la creatività dei loro ideatori tra cui spiccano, per esempio, gusti come il caramello salato con arachidi, la colomba (creata appositamente per il periodo pasquale), il cannolo con scaglie di cioccolato fondente. Inoltre, il il packaging di Iconico è interamente sostenibile e biodegradabile, vaschetta compresa.