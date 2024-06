House of Dragons al Castello Sforzesco: Milano come Westeros tra dj set, giochi e maxischermo

Milano – In attesa della nuova stagione di House of the Dragon, la serie Hbo e Sky Exclusive ambientata 200 anni prima degli eventi del Trono di Spade, il 16 giugno dalle 22.30 sul Castello Sforzesco di Milano svetteranno gli stendardi dei Neri e dei Verdi, le fazioni dei Targaryen in guerra per il Trono nei nuovi episodi della serie. Il Castello nel cuore di Milano sarà al centro di un evento gratuito (previa registrazione) che culminerà con la proiezione, in contemporanea con gli Stati Uniti, del primo episodio dell'attesissima seconda stagione della saga tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin.

All'ingresso del Castello verrà chiesto a tutti i fan di schierarsi per una delle due fazioni di Casa Targaryen: quella dei Verdi, a supporto di Re Aegon II, o quella dei Neri, guidata dalla Regina Rhaenyra. Una volta dichiarata la propria appartenenza, tutti riceveranno un passaporto che rappresenterà il lasciapassare per Westeros, per la proiezione e per tutte le attrazioni della serata.

Tante le attività che infiammeranno la notte al Castello: si partirà subito con un DJ set animato da Alex Farolfi di Radio Deejay, seguito dall'intrattenimento sul palco ad opera del giornalista Mattia Carzaniga che accompagnerà i fan verso il momento tanto atteso con quiz e curiosità sulla serie. Per tutta la serata saranno inoltre sempre disponibili giochi a squadre che rimanderanno direttamente alle epiche atmosfere dei Sette Regni, una food court dove acquistare cocktail e pietanze ispirate al mondo della serie e tante occasioni per foto indimenticabili dell'evento. Si arriverà quindi alle fatidiche 3 del mattino, quando inizierà la proiezione speciale in diretta del primo episodio della nuova stagione che sarà quindi possibile seguire tutti insieme sul megaschermo.

Per accedere sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito tuttidevonoscegliere.com per ricevere il QR code da presentare all'ingresso. I cancelli apriranno alle 22.30 e l'evento avrà una capienza limitata; pertanto, l'accesso sarà consentito solo fino ad esaurimento posti. I fan, ma anche quanti non abbiano ancora mai visto la prima stagione o Il Trono di Spade e vogliano arrivare preparati all'appuntamento, possono rivedere per intero la prima stagione di House of the Dragon nonché tutte le stagioni della serie dei record on demand in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.