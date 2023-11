Torna "Happy Natale – Happy Panettone", weekend di degustazioni e masterclass: ecco il programma completo

Il panettone artigianale sarà il protagonista della quinta edizione di "Happy Natale - Happy panettone" che si svolgerà dal 24 al 26 novembre nelle sale di Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47 a Milano. L'evento aperto al pubblico è organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di MNcomm, Food Media Factory, Associazione Professionale Cuochi Italiani; il contributo di Chocolate Culture e Da Vittorio, il campione del mondo del cioccolato Davide Comaschi, Alessandra Pirola Baietta (event & wedding planner), Caffè Scala, il presidente dei panificatori Matteo Cunsolo e il supporto degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo.

La manifestazione si apre venerdì 24 novembre alle 15.30 con le masterclass sulla Tavola di Natale, consigli e decorazione per le feste ma anche storia, cultura e socialità a tavola. Sabato 25 novembre dalle 10.15 alle 19, masterclass e degustazioni. La giornata sarà scandita da incontri sulla tavola di Natale con particolare attenzione alla tradizione meneghina, all'innovazione e alla sana alimentazione. Nel pomeriggio alle 15 qualche suggerimento per un "green Christmas", alle 16 "Il mondo in un panettone: farine e sapori da ogni angolo del pianeta" e in chiusura alle 18 l'aperitivo esotico di Natale.

Domenica 26 novembre l'evento riapre alle 11.30 con la finale del concorso "Artisti del Panettone" e alle ore 12 con lo chef Alessandro Borghese in veste di ospite speciale si terrà la premiazione. Fino alle 18.30 sarà possibile degustare i panettoni artigianali degli 'artisti' protagonisti della competizione. Dal pandoro al panettone, dal cioccolato ai panettoni inebrianti al profumo di agrumi e vaniglia. I sapori del lievitato lungo lo Stivale saranno i protagonisti di un incontro alle 16.30 e infine alle 17.30 il panettone all'happy. Per partecipare agli eventi di venerdì 24 e sabato 25 e alle degustazioni di domenica 26 novembre è necessario prenotarsi.

Abbinata alle iniziative di Happy Natale Happy Panettone, torna la mappa realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per scoprire quali sono le pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale. Gustoso e solidale, Happy Natale Happy Panettone sostiene Fondazione Umberto Veronesi e We World Onlus.