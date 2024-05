Giornata Internazionale dello Yoga, alla Triennale di Milano i 108 saluti al sole

Milano, 10 maggio 2024 – Milano si prepara alla Giornata Internazionale dello Yoga, venerdì 21 giugno. E, per l’occasione, BaliYoga.it – la più grande scuola di yoga d’Italia fondata da Simona Tarabini nel 2014 – torna alla Triennale con un un appuntamento unico con i 108 saluti al sole per festeggiare il solstizio. Non solo, da domani, sabato 11 maggio, ci sarà la possibilità di conoscere e prepararsi alla pratica con un mese di incontri gratuiti proprio negli studi di BaliYoga.it.

I 108 saluti al sole

Il 21 giugno, BaliYoga.it riunirà i 40 insegnanti della sua community per guidare la tradizionale sequenza dei 108 saluti al sole all’interno dell’incantevole cornice dei Giardini della Triennale (dalle 19 alle 21). Celebrazione dell'equinozio estivo, i 108 saluti al sole sono una pratica sacra e meditativa per connettere il corpo, la mente e l'universo. Durante l’evento – gratuito e aperto a tutti - verrà eseguita questa speciale sequenza, la cui ripetizione porta importanti benefici a livello fisico e mentale, incrementati dall’esecuzione condivisa, fonte di vera gioia, coinvolgente e celebrativa. Prenotazione tramite il sito e l’app BaliYoga.it, sezione eventi. Partner dell’evento sarà Manduka, da 25 anni il marchio di accessori yoga in tutto il mondo. Pronte per i partecipanti all’evento centinaia di magliette personalizzate BaliYoga, fino a esaurimento scorte.

Incontri gratuiti

I 108 saluti al sole, quasi una danza guidata dal respiro, sono accessibili a tutti, anche a chi non è ancora praticante o esperto, ma - per chi vuole avvicinarsi in modo graduale e consapevole - BaliYoga.it apre le porte delle sue tre scuole di Milano (Via Marghera 43, Via Friuli 26, Via P. Castaldi 42) con un mese di incontri propedeutici e gratuiti: un programma pratico, teorico e progressivo con inizio sabato 11 maggio e proposto tutti i martedì, giovedì e sabato fino all’appuntamento del 21 giugno.

“Quest’anno celebriamo il decimo anno dalla nascita di BaliYoga.it e desideriamo fare festa con la nostra città, condividendo e rendendo accessibile e indimenticabile per tutte e tutti i milanesi la meravigliosa esperienza della pratica dei 108 saluti al sole” ha detto Simona Tarabini, fondatrice di BaliYoga.it. “In vista dell’appuntamento del 21 giugno alla Triennale, offriremo gratuitamente a chi desidera avvicinarsi con la giusta conoscenza e preparazione anche la possibilità di seguire un percorso propedeutico nelle nostre scuole, affinché lo sforzo fisico che questa pratica comporta possa essere vissuto in modo piacevole, consapevole e realmente gioioso”.