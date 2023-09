Garbagnate Milanese, due serate gratuite per spiegare i danni del “fumo di sigaretta”

Garbagnate Milanese (Milano), 17 settembre 2023 – Due incontri in biblioteca sui danni provocati dal fumo delle sigarette al centro delle conferenze “Vivere In Salute” dedicate alla prevenzione delle malattie più diffuse. La seconda edizione del ciclo realizzato in collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Garbagnate Milanese e l’A.S.S.T. Rhodense, propone due appuntamenti con gli esperti dell’azienda sanitaria a Corte Valenti (ore 20.30, via Monza 12, Garbagnate Milanese).

Nella prima serata martedì 19 settembre la dottoressa Noemi Grassi, responsabile Fisiopatologia Respiratoria e Servizi Ambulatoriali per l’U.O.C. Pneumologia parlerà delle ricadute del fumo che possono portare “alla bronchite cronica, fino all’insufficienza respiratoria”. A seguire “Dalla cardiopatia ischemica allo scompenso cardiaco” con Sergio Berra, responsabile di Struttura Complessa di Medicina Interna.

Nella seconda serata martedì 26 settembre, tocca al dottor Antonino Silvestro, direttore della Struttura Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare parlare di “Placca carotidea e Ictus” e di “Claudicatio e Ischemia degli arti: strategia di intervento”. Infine Silvia Della Torre, dirigente Medico Alta Specializzazione Tumori Neuroendocrini, Oncologia Medica Ospedale farà il punto sui “Tumori correlati al fumo: non soltanto il carcinoma polmonare”. L’ingresso è libero.