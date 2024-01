Fulminacci, al via gli instore: in piazza Piemonte il firmacopie del cantante

Milano, 15 gennaio 2024 – Dopo l'instore dei Subsonica, cambia totalmente la musica alla Feltrinelli di Piazza Piemonte dove venerdì 19 gennaio è atteso Fulminacci: il cantante romano ha svelato il singolo “+1” (estratto dal terzo album “Infinito +1”) il 12 gennaio che ha entusiasmato i giovani fan dell'artista, vincitore della Targa Tenco per la miglior opera prima nel 2019.

Il significato del testo e il video realizzato

“+1”, che dà anche il nome all’album pubblicato il 24 novembre 2023, è un brano romantico, un inno alla dolcezza in cui testo e melodia della canzone si fondono insieme. “Aspetterò il momento/ Senza sapere qual è / E forse è questo il senso / Di tutto quello che c'è / Anche se sembra strano / E non lo capisce nessuno / Perché è infinito / Anzi infinito più uno” canta nel ritornello Fulminacci e la carica emotiva di queste frasi è resa dal video pubblicato su Youtube, un’opera visiva spiazzante pensata dallo stesso cantante.

Il video cattura l’autenticità delle reazioni di persone che, sposate da anni o da mesi, sconosciute o ex partner, sedendosi l’una di fronte all’altra, cercano di scoprirsi, di capirsi e, forse, di perdonarsi. “È dimostrato che il contatto visivo prolungato aumenta l’intimità tra due individui” si legge nell’introduzione al video.

Lo stesso Fulminacci ha raccontato: “Le relazioni umane sono tra le poche cose invisibili in cui credo, perché le sento e quindi le vedo. Questa canzone parla della più importante delle relazioni che vivo, quella che mi permette di abbandonarmi ad un sentimento inflazionato, semplice e quindi limpido. E vero. Nasce come un piano e voce che si arricchisce poco a poco, con dolcezza, come due persone che crescono tenendosi per mano”.

I firmacopie e il tour 2024

Con queste parole il cantante di “Santa Marinella” (presentata al Festival di Sanremo 2021) si appresta ad incontrare il suo pubblico:

19 gennaio - Milano - Feltrinelli - piazza Piemonte - ore 18.30

20 gennaio - Roma - Feltrinelli - via Appia nuova - ore 18.00

Il 30 marzo prenderà via l’Infinito +1 tour, che ancora prima del suo inizio ha già collezionato un grandissimo successo tra raddoppi e sold out. Il tour partirà da Trento per poi proseguire sui palchi dei club delle principali città italiane e non solo. A Milano le date in programma, il 4 e 5 aprile 2024 al fabrique hanno già incassato il tutto esaurito ma per chi non è riuscito ad acquistare in tempo il biglietto, Fulminacci sarà presente al Carroponte di Sesto San Giovanni il 5 settembre 2024.