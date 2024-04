Flora et Decora 2024, a Milano un fine settimana tra fiori e profumi: dove, quando ed espositori

Milano, 2 aprile 2024 – Milano si prepara ad ospitare la 17esima edizione di Flora et Decora, la manifestazione dedicata al verde. Quando e dove sarà? Quanto espositori ci saranno e cosa troveremo? Ecco tutte le informazioni.

In calendario dal 5 al 7 aprile, la rassegna, con i patrocini di Regione Lombardia e del Comune di Milano, cambia sede, spostandosi da CityLife all'Arco della Pace.

Flora et Decora all'Arco della Pace a Milano (Foto facebook)

Tre giorni duranti i quali 70 espositori presenteranno tutte le novità nelle tre classiche sezioni: Flora, dedicata al florovivaismo, Decora, con la sua ampia selezione di artigiani e Ristora, che si allarga all'enogastronomia italiana d'eccellenza.

Dai girasoli in varietà 'North America' ai gerani nostrani, fino alle piante facili di una volta e a quelle che attirano le farfalle urbane. Non solo, si potrà anche andare alla scoperta di tutti i segreti della cannabis sativa, coltivabile legalmente in Italia anche in balcone per i suoi mille usi.

Negli stand si potranno trovare anche le più raffinate decorazioni per il giardino, la casa o il terrazzo. Dai vasi alle attrezzature, i mobili così come gli oggetti e gli accessori, da sempre punto di forza del settore Decora. Ci saranno anche essenze, profumi, oli, estratti, saponi e creme. Tutto naturale, tutto rigorosamente sviluppato nel rispetto dell’ambiente senza l’utilizzo di sostanze chimiche.

Non mancheranno i tessuti e i capi di abbigliamento realizzati con filati naturali, come la canapa, il lino, il cotone e la lana. Tessuti dei colori dell’ambiente, ma anche ispirati ai temi floreali della Natura.

Spazio anche all’arte orafa più classica e quella più originale, nell’utilizzo di elementi naturali come metalli nobili e pietre dure, ma anche legno e fiori cristallizzati.

Il settore agroalimentare è l’ultimo nato a Flora et Decora. Grazie alla qualità dei suoi prodotti, il nostro pubblico ha potuto apprezzare il meglio della produzione enogastronomica italiana.

Diversi gli eventi collaterali alla manifestazione. Tra questi la Garden School, ideata da Lamberto Rubini, organizzatore di Flora et Decora, e coordinata dal giornalista del verde e dell’ambiente Gaetano Zoccali. Le visite guidate da Artema nei luoghi storici quali il parco Sempione , il Castello Sforzesco e l’Arena Civica, e numerosi talk, aperti gratuitamente ai visitatori. Si conferma anche la collaborazione con l'Associazione 'Amici della Nave', impegnata da anni in attività di recupero e inclusione rivolte a detenuti ed ex detenuti del reparto 'La Nave' del carcere di San Vittore.

La manifestazione sarà come da tradizione ad ingresso libero, così come i vari eventi e seminari organizzati per tutti i visitatori.

Gli orari di apertura vanno dalle 10 alle 20 il venerdì e il sabato e fino alle 19 la domenica.