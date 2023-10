Fiera dell’artigianato a FieraMilano Rho: disponibili i pass gratuiti

Milano - E' iniziato il conto alla rovescia per la 23esima edizione di Artigianato in Fiera in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre nei padiglioni di Fieramilano a Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 23.20. "Creatori di bellezza e di bontà" è il tema scelto per l'edizione 2023, la manifestazione sarà un viaggio tra migliaia dei artigiani di tutto il mondo che si ritroveranno in un’unica grande casa a lavorare e a far conoscere al pubblico le loro opere uniche e originali. Stand con i prodotti, eventi e spettacoli, cibo e storie, per conoscere culture e dei territori.

"Si tratta dell’affermazione di una grande capacità creativa, fortemente radicata in storie e territori, rispettosa dell’umanità e della natura – spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta - La loro forza è la scelta di partire da una positività che si vuole affermare. Quella positività che ci sprona a vivere così intensamente il nostro presente e offrire, di conseguenza, un segnale di speranza per il futuro. Sarà affascinante percorrere in lungo e in largo le corsie dei padiglioni della fiera e conoscere culture ed esperienze attraverso le creazioni esposte". Artigiano in Fiera che da anni è la manifestazione più attesa e partecipata dal pubblico italiano, quest’anno sarà estesa su otto padiglioni, uno in più rispetto al 2022.

Pass

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito. Anche quest’anno la procedura è semplice e veloce. A partire dalla fine del mese di ottobre, tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) riceveranno direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera potrà scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click.

Info

Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee del passante ferroviario e dell’Alta Velocità. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto. Dettagli e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social della manifestazione.